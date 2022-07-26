Эксперты пишут о связи с возросшим спросом и использованием программ trade-in

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Как сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на представителей фирм, занимающихся сбором и утилизацией техники, рост объемов сдаваемой продукции в первом полугодии 2022 года составил 25-40% в зависимости от сегмента и типа товара. Эксперты связывают эту тенденцию со взлетевшим спросом на цифровую и бытовую технику, возникшим после начала «специальной операции» России на территории Украины, повлекшей за собой серьезные санкции и приостановку деятельности или уход из страны множества зарубежных компаний. Сообщается, что граждане активно пользовались программами trade-in и предложениями вроде «сдай в утиль старый смартфон и получи скидку на новый».

Несмотря на то, что Россию сложно назвать передовой страной в плане сортировки мусора и вторичной переработки той или иной продукции, в случае техники большая часть ее состава (до 90%) используется повторно, а не отправляется на свалку – это и различные металлы, и дефицитный АБС-пластик. Использование же переработанного сырья позволяет производителям экономить на первичном, что снижает себестоимость производства новой продукции.

Представитель фирмы «Электроника-утилизация» Антон Гуськов рассказал журналистам, что число сданных батареек и мелкой техники с января по июнь 2022 года увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Подтвердили восходящий тренд и в розничной сети «М.Видео-Эльдорадо», сообщив также, что выросло и количество сдаваемой крупной бытовой техники, включая холодильники и стиральные машины, а не только мобильных устройств, мелких гаджетов, батареек, аккумуляторов и кабелей. По данным утилизационной компании «Убери», в Москве и Московской области за первое полугодие 2022 года сдали на 25% больше техники и электроники, чем за первое полугодие 2021. Впрочем, руководитель фирмы Дмитрий Иванов считает, что одной из главных причин является повышение ответственности граждан, а не экономическая ситуация. Также, по его данным, повторно в переработку и производство вовлекается до 88% сдаваемой продукции.

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Главный маркетолог «Экополиса» Евгения Якушева сообщила, что чаще всего из сданной потребителями электроники и техники получают металлы и пластик. Черные металлы могут в дальнейшем стать, например, деталью автомобиля или частью корпуса холодильника, алюминий и медь – проводами, радиаторами или компонентами для сплавов, пластик – стройматериалами, мебельной фурнитурой или корпусами и элементами новых устройств.