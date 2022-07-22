Об этом сообщает издание "Коммерсант"

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Как пишет издание «Коммерсант», в России стабильно растет спрос на приобретение обходного доступа к играм – приобрести подписку на некоторые проекты или какой-либо внутриигровой контент в них в настоящий момент невозможно. По данным отраслевых экспертов, спрос на подобного рода услуги за последние несколько месяцев вырос на 20-50%, при этом стоимость помощи со стороны посредников сильно различается в зависимости от конкретной игры и составляет от незначительных 10% до внушительных 250%. Вслед за спросом растет и предложение: на популярном сервисе Авито значительно увеличилось число объявлений, авторы которых предлагают оформить подписку за клиента, приобрести ему игру, либо тот или иной внутриигровой контент. Речь идет как об играх в Steam и подписке Sony PS+, так и о различных сессионных и онлайновых проектах.

Подписку PlayStation+ некоторые продавцы оформляют через другие страны, например, через Турцию, что же касается Steam – посредники, находясь в другой стране или используя платный/самостоятельно настроенный VPN, покупают игры и передают их клиентам как подарок внутри экосистемы сервиса Valve. Или регистрируют новый аккаунт, приобретают нужный заказчику проект и отдают все необходимые данные вместе с только что созданной специально для сделки электронной почтой.

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По данным разработчика платформы PvP.Tools Василия Овчинникова, спрос на перечисленные выше услуги действительно растет, согласны с ним и игровые журналисты и блогеры, создающие контент на тему гейминга. Эксперты же по информационной безопасности предупреждают: на любом развивающемся, быстро растущем рынке, в скором времени появляется значительное число мошенников, желающих «развести» доверчивых и пока не знающих всех тонкостей сделок в конкретной отрасли граждан. Например, посредник может приобрести игры в Steam при помощи зарубежной банковской карты или платежной системы, после чего передать их или аккаунт с ними заказчику. Получив же от последнего денежные средства, злоумышленник обращается в банк или платежную систему и добивается возврата средств. Система мониторинга Steam замечает, что покупатель вернул деньги и блокирует связанные с ним аккаунты – клиент же, обратившийся к посреднику, остается без уплаченных ему средств и с забаненным аккаунтом. Впрочем, вероятность блокировок имеется, даже если посредник честен и не имеет злого умысла – сотрудники игровых платформ и сервисов могут посчитать подобные обходные пути нарушением пользовательского соглашения.