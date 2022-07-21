Разработчики объявили об этом на официальном сайте игры

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Компания-разработчик популярной Action/RPG Path of Exile, Grinding Gear Games, базирующаяся в Новой Зеландии, объявила, что с высокой долей вероятности будет вынуждена воспользоваться «резервной неделей» для финальной полировки дополнения 3.19, выход которого изначально ожидался 12 августа. По обновленной же информации, стрим с анонсом нового дополнения состоится 11 августа, текущая лига «Дозор» завершится примерно 16 числа, а релиз 3.19 ожидается 19 августа – все даты указаны по тихоокеанскому времени.

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Как ранее сообщали Grinding Gear Games, дополнение 3.19, как и следующие аддоны вплоть до выхода Path of Exile 2, будет содержать в основном новый высокоуровневый контент и различные улучшения, актуальные в первую очередь для позднего этапа игры. Разумеется, разработчики также представят новую лигу испытаний, которая, как обычно, будет длиться около трех месяцев, достижения с косметическими наградами, и новые предметы, а также расскажут об изменениях баланса. Также GGG позволили себе небольшой спойлер: масштаб представленной в 3.19 лиги будет больше, чем у «Дозора», который значительная часть игроков раскритиковала за не слишком интересную механику и необходимость ручного использования стражей в каждой локации.