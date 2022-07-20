На это обратили внимание специалисты по информационной безопасности

реклама

Как сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на данные, полученные от специалистов по информационной безопасности и представителей финансово-кредитных учреждений, в июне в русскоязычном сегменте интернета было зафиксировано многократное увеличение числа фишинговых ресурсов, мимикрирующих под официальные сайты российских банков или их сервисов. По мнению экспертов, всплеск активности злоумышленников во многом связан с открытием отпускного сезона.

Как сообщил журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников, в июне специалистам удалось выявить около 7 тысяч фишинговых ресурсов банковской тематики – это почти в десять раз больше, чем в мае. Отмечают появление новых поддельных сайтов и представители других банков. Эксперт «Лаборатории Касперского» Татьяна Куликова считает, что активность злоумышленников связана как с массовыми отпусками, сопровождающимися серьезными денежными тратами, так и с окончанием срока действия вкладов, ранее открытых по высоким ставкам.

Согласна с этими выводами и руководитель отдела аналитики центра продуктов Dozor «РТК-Солар» Софья Худякова: по ее данным, на фишинговых сайтах значительно возросло число «очень выгодных» банковских предложений с процентами выше рыночных. Некоторые же граждане, увидев возможность, как им кажется, заработать легких денег, не осмысливают ситуацию критически, и, в результате, становятся жертвами мошенников.

анонсы и реклама 3060 за копейки в Регарде, смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b> Рухнула цена i9 12900K - смотри В ДВА раза снижена цена RX 6600 3070 Gigabyte за 55тр в Регарде 3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры за 10 тр в Ситилинке

По мнению руководителя техдепартамента RTM Group Федора Музалевского, злоумышленники еще и пользуются возросшей активностью самих банков, которые, не желая потерять клиентов в период сложной экономической ситуации, запускают новые программы и больше коммуницируют со своей аудиторией. Таким образом, преступники вклиниваются в общий возросший поток предложений, как при помощи традиционного спама и звонков, так и при помощи поддельных интернет-ресурсов. Стоит помнить и о том, что злоумышленники постоянно придумывают новые схемы обмана граждан и развивают уже известные, в том числе, подстраивая свои предложения под текущую информационную повестку.