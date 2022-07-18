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Зависимость от торговли криптовалютами сравнили с алкоголизмом и лудоманией
Подробности выяснило издание "Известия"
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Российское издание «Известия» поговорило с врачами, психологами, экспертами по финансам и сотрудниками реабилитационных центров и выяснило: зависимость от торговли криптовалютой по своим симптомам мало отличается от алкоголизма или лудомании – люди с определенными личностными особенностями со временем начинают испытывать к трейдингу такое же компульсивное влечение.

Как рассказала журналистам Татьяна Метелева, глава реабилитационного центра «Двойной Диагноз» Клиники доктора Исаева, обращений, связанных с криптовалютной зависимостью за последние несколько лет стало ощутимо больше, чем раньше, причем большинство пациентов ранее уже страдали похожими заболеваниями – например, зависимостью от азартных игр. При этом данный факт, конечно, не означает, что любой увлекающийся торговлей различного рода коинами человек обязательно станет зависимым – так же, как здоровые люди могут позволить себе изредка выпить, не уходя в запой, они могут и работать с финансовыми инструментами, сохраняя рациональность и здравую критику по отношению к ситуации.

Зависимые же и склонные к формированию зависимостей, а также тревожных расстройств люди, занявшись играми в казино, ставками на спорт или трейдингом, со временем «подсаживаются» на эйфорию от выигрышей и отчаяние от проигрышей – пытаясь снизить повышенный тревожный фон, они, как правило, снова и снова будут входить в мир азарта. Хотя, конечно, зависимых от торговли криптовалютой далеко не так много, как лудоманов, ведь букмекерские конторы, и, особенно казино, включая онлайновые, используют специальные приемы для поддержания у игроков интереса, криптовалютные же биржи в массе своей до такого не доходят.

Виктории Пашковская, руководитель реабилитационного центра «Независимость», сообщила, что средний возраст «криптовалютчиков» составляет 30-40 лет. Чаще всего пациенты не осознают наличие у них зависимости, пока не залезают в долги, или пока на проблему не обращают внимание члены семьи и другие близкие люди. Проявляется зависимость от трейдинга так же, как и любые другие: человек тратит на одну и ту же сферу деятельности непропорционально много времени и денег, отчего сильно страдают другие стороны его жизни – работа, отношения, здоровье.

Психиатр-нарколог, психотерапевт Клиники Маршака Леонардо Гевара полагает, что навязчивое желание заработать на криптовалюте имеет те же механизмы возникновения, что и зависимость от торговли на рынке ценных бумаг, когда на первое место выходят не рациональный расчет и профессиональные знания, а импульсивное желание заработка легких денег, а также эйфория и азарт. В ловушку подобных зависимостей, по опыту доктора, чаще попадают молодые люди и люди среднего возраста. Однажды начав играть на бирже или делать ставки, многие из них теряют деньги, после чего некоторые становятся одержимы желанием отыграться и начинают тратить личные сбережения или брать долги и кредиты. Иногда встречается и так называемая трансформация зависимости, когда лудоманами или страдающими от зависимости трейдерами становятся бывшие наркоманы и алкоголики, находящиеся в ремиссии и стремящиеся ощутить яркие эмоции. В перерывах же между играми или торговлей такие люди могут чувствовать тревогу и дискомфорт.

К счастью, зависимым от криптовалют могут помочь те же психотерапевтические программы, что и зависимым от ставок, казино и торговли акциями – например, эффективна когнитивно-поведенческая терапия. При этом одним из ключевых факторов, предопределяющих эффективность лечения, является желание самого человека: если он всячески отрицает зависимость, даже тратя на нее последние деньги и залезая в долги, необходима длительная и непростая работа с психотерапевтом или клиническим психологом. Для снижения же фоновой тревожности параллельно с психотерапевтическим лечением могут применяться и те же медикаменты, что и при лечении генерализованного тревожного расстройства, фобий или панических атак, например, антидепрессанты классов СИОЗС и СИОЗСН. Разумеется, для их назначения, а также получения качественной схемы лечения нужна консультация доктора. При этом в психоневрологический диспансер без крайней нужды лучше не обращаться – благо, в России присутствует множество частных клиник с квалифицированными врачами психиатрами и психотерапевтами.

Согласна с медиками и психологами и специалист по управлению личными финансами Наталья Жукова: люди, которые хотят легких денег и не могут трезво оценивать риски, есть всегда, и таким гражданам лучше вовсе не пользоваться рискованными финансами инструментами. Или хотя бы не вкладывать в них последние, а также заемные деньги – такое поведение в большинстве случаев является верным признаком зависимости. По мнению эксперта, человек должен изначально понимать, что он может потерять средства, вложенные в рискованный инструмент или предприятие. Такое понимание поможет предотвратить попытки «отыграться», ведущие лишь к нарастанию убытков.

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Материал «Известий» вызвал живое обсуждение в соцсетях – пользователи делились своим опытом борьбы с различными зависимостями. Один из самых важных, неоднократно повторявшихся советов стоит процитировать и здесь: не надо оставаться с зависимостью один на один. Если вы осознаете наличие проблемы, стоит обратиться к специалистам – на первом этапе может помочь консультация частного психиатра-психотерапевта, выбрать которого помогут сайты-агрегаторы отзывов. Одиночный прием стоит относительно недорого, при этом врач сможет как выписать снижающие тревогу и компульсивное влечение медикаменты, так и подсказать программы самопомощи или предложить курс реабилитации.

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#криптовалюты #психология #болезнь #зависимость #азартные игры #лудомания
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