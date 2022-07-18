Лутбоксы уже запрещены в Бельгии, рассматривают вопрос приравнивания их к азартным играм и в других странах

В последние годы все больше политиков, журналистов, общественных деятелей и блогеров обращают внимание на проблему лутбоксов в играх: их сравнивают с казино, заявляя, что подобного рода механики могут приводить к необдуманным тратам и даже возникновению зависимостей, схожих по своим симптомам с лудоманией. Так, буквально на днях правительство Великобритании предложило ограничить приобретение лутбоксов несовершеннолетними и проработать механизм одобрения таких покупок родителями или опекунами.

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В свою очередь, британский Департамент цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта не стал принимать скоропалительных решений и заявил о намерении создать рабочую группу, состоящую из представителей компаний, разрабатывающих игры, дистрибьюторов и игровых платформ, а также сотрудников регулирующих органов, после чего совместно обсудить ситуацию и разработать меры по снижению вреда для игроков. Особенное внимание, по мнению специалистов, требуется небольшому проценту геймеров, которые тратят непропорционально много денежных средств на внутриигровые покупки – для них планируется реализовать меры самоограничения и самоисключения, как в букмекерских конторах, покер-румах и казино. Возможно, в дальнейшем для таких игроков будут создаваться и программы психологической помощи. Напомним, что в Бельгии уже запретили лутбоксы в некоторых проектах, приравняв их к азартным играм.