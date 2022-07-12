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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Россияне стали чаще ремонтировать цифровую технику в частных мастерских
Авторизованные сервисные центры не получают запчасти от многих зарубежных брендов
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Как сообщает интернет-издание Shopper’s, в России за последние месяцы значительно вырос спрос на услуги частных мастеров и микропредприятий, занимающихся ремонтом и обслуживанием цифровой и бытовой техники. Вслед за увеличением спроса выросло и предложение – количество объявлений с рекламой соответствующих услуг на Avito возросло как минимум на 21%.

По данным Shopper’s, больше всего выросло число желающих отремонтировать фото-, видео- и аудиотехнику, а также игровые приставки, смартфоны, планшеты и телевизоры. Спрос на ремонт компьютерной и бытовой техники также увеличился. Эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что описанная тенденция связана с уходом из России большого количества зарубежных компаний, которые временно приостановили или прекратили сотрудничество с отечественными авторизованными сервисными центрами. Соответственно, те не могут получить ни комплектующие и запчасти, ни обновления программного обеспечения и инструкций. Приятным исключением здесь являются азиатские фирмы, такие как Samsung, Xiaomi и Realme – они продолжают выполнять гарантийные обязательства, а две последние – и выводить на российский рынок новинки.

Помимо всего прочего, по информации Муртазина, сервисные центры стали гораздо реже признавать гарантийные случаи: во втором квартале 2021 года было удовлетворено 34% обращений клиентов по гарантии, а за аналогичный период 2022 года – только 4%. Аналитик считает, что это связано с опасениями сервисов по поводу того, что они не смогут отремонтировать устройство вовремя или вообще не справятся с ремонтом из-за отсутствия запчастей, и потребитель обратится в суд. Впрочем, гражданин может обратиться в суд и по поводу отказа в ремонте – более того, чаще всего в подобного рода делах российский суд встает на сторону клиента.

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Частные мастера, в свою очередь, стали чаще скупать подержанную или неисправную цифровую технику на запчасти, а также предлагать клиенту заменить детали на неоригинальные – например, поставить вместо фирменной аккумуляторной батареи совместимую модель с AliExpress, хотя она может быть менее емкой и прослужит меньшее число циклов зарядки-разрядки. Иногда это делается и вовсе без ведома заказчика, разницу же в стоимости «оригинала» и «реплики» мастер оставляет себе. Существуют проблемы и с обслуживанием устройств, ввезенных посредством параллельного импорта – если раньше покупатель мог обратиться как к продавцу, так и к изготовителю, то теперь последняя возможность для него недоступна, компания-продавец же может быть создана специально для того, чтобы привозить товары по серым схемам, а при первых обращениях по гарантии – просто закрыться.

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