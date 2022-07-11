Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту еще 46 интернет-спутников Starlink
Это уже 29-й запуск SpaceX в этом году
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
<b>3070 Gigabyte Gaming за 60 тр</b>
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3070 Ti MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр

Компания SpaceX, знакомая большинству интернет-пользователей благодаря ее харизматичному основателю и генеральному директору, американскому миллиардеру Илону Маску, продолжает успешно выводить на земную орбиту спутники Starlink, пополняя группировку, предоставляющую клиентам сервиса высокоскоростной доступ к интернету. Вылетев с военной базы Вандерберг в Калифорнии, двухступенчатая ракета SpaceX Falcon 9 разделилась, а уже менее чем через 9 минут первая ступень успешно вернулась на плавучую посадочную платформу. Стоит отметить, что для нее это уже шестой полет – а ведь когда-то скептики отрицали саму возможность неоднократного использования ступеней ракет. Вторая же ступень вывела спутники на низкую орбиту в соответствии с изначальным планом – все прошло без эксцессов.

реклама

Компания SpaceX в 2022 году уже совершила 29 орбитальных запусков, причем 17 из них связаны именно с увеличением группировки спутников Starlink. В настоящий момент их насчитывается уже более 2750 штук, и это далеко не предел – у корпорации имеется разрешение регуляторов на запуск 12 тысяч, в дальнейшем же она планирует вывести на орбиту не менее 30 тысяч спутников. Будет ли Starlink иметь серьезный коммерческий успех, покажет время, но сама идея спутникового интернета, неподвластного цензуре, вызывает у многих людей, особенно проживающих в тоталитарных или авторитарных государствах, интерес и одобрение.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#илон маск #spacex #космос #starlink #спутниковый интернет #спутники #орбита
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск и Twitter: новые подробности судебного разбирательства
После блестящего понижения рыночной капитализации Twitter Илон Маск решил потроллить соц. сеть
Илон Маск троллит Twitter
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

РФ перекроет Европе газ – в Bloomberg заявили о том, что Северный поток окончательно остановится
56
В России назревает дефицит пива и вина – цены вырастут до 60%, а на решение проблемы уйдёт 30 лет
145
Приключение Witch Strandings с открытым миром вышло в Steam
2
Представители российского бизнеса раскритиковали перспективы параллельного импорта
14
Российские блогеры начали массово размещать посты о «вреде VPN» – скорее всего, проплаченные
29
NVIDIA или AMD – выбираем оптимальные видеокарты лета 2022г по цене и производительности
42
Майнинг Эфира на видеокартах в РФ перестал приносить прибыль – окупаемость достигла 1300 дней
13
Intel призналась в проблемах с процессорами Alder Lake
31
Сколько видеопамяти должно быть на видеокарте в 2022г – 5 оптимальных моделей по цене от 30 000р
9
Вышли ноутбуки, на которых невозможно запустить Linux
5
Можно ли купить игровую видеокарту за 10 000 рублей – б.у. Radeon RX 580 vs новая GeForce GTX 1650
5
Российские чиновники встали на пути импортозамещения – нет ни денег, ни личной заинтересованности
12
В Star Citizen проходит неделя бесплатного доступа
5
Утром 11 июля Биткоин перешёл к падению, а аналитики с Уолл-стрит ожидают снижения курса до $10 000
8
Дискретные GPU Navi 31/32/33 и APU Phoenix Point получат разные версии контроллера дисплея
+
Инсайдер: в GTA 6 вернутся Нико Беллик и Майкл Де Санта
3
Balenciaga презентовал люксовую сумку-колонку для меломанов
6
Предполагаемые PCI ID настольных и мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 появились в сети
7
Windows 98 на Xbox Series X|S позволяет играть в такую классику, как Half-Life, Turok и Quake
8
Илон Маск не будет покупать Twitter – в социальной сети слишком много ботов
1

Популярные статьи

Перекупщики не могут продать видеокарты Rtx 3060 Ti c памятью Hynix, началась война компроматов
97
Солнечные панели в России как способ продать населению что-нибудь ненужное
104
Впихиваем невпихиваемое - установка RX 6700XT Sapphire Nitro+ в Node 202
35
5 причин избегать покупки видеокарт и процессоров с высоким энергопотреблением
38
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
28
Очень краткий обзор аудио кабеля Dayton 3,5 Jack - 2xRCA
34
Изготавливаю RGB подсветку из мусора для ПК в MicroATX корпусе
13

Сейчас обсуждают

Megagad
19:17
смотря какая цена ;) Вот вы когда найдёте 3070 по 45к - сразу кричите "ура! КЛАД!" Ибо дешевле 65к их НЕТ НИГДЕ! Зато 6800 по 56-58(иногда 60) тысяч лежат и без проблем их реально купить. А в момент "...
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
Megagad
19:16
ФЕникс, а Феникс? А где вы нашли карты 3070 дешелве 30к, чтоб получить "среднеарифметичекую цену в 45к??? Можно на них ссылки? Ибо дешевле 65-68к в РОССИЙСКОЙ рознице данных карт НЕТ. ВООБЩЕ! В ПРИНЦИ...
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
Александр Дедок
19:15
Совет - дождаться выхода. Учитывая что частота у процессоров АМД на данный момент ощутимо пониже, а обещают прирост по частоте на 15 процентов, плюс рост числа инструкций за такт плюс профит от памяти...
Intel Core i9-13900K дебютировал в Geekbench, обогнав Core i9-12900K и AMD Ryzen 9 5950X
Зеновий Радеонович
19:13
x900 как и x950 для игр берут единицы.
Intel Core i9-13900K дебютировал в Geekbench, обогнав Core i9-12900K и AMD Ryzen 9 5950X
mishika
19:10
И советский союз всё равно сотрудничал с западом и европой. Сейчас же перманентная изоляция.
Российские чиновники встали на пути импортозамещения – нет ни денег, ни личной заинтересованности
rrrrex
19:07
А в 6 версии что будут делать? Оптику завезут?
Компания AMD выпустит "экстремальный" чипсет B650E среднего уровня с поддержкой PCIe Gen5
Александр Попов
19:06
Но их дискретки точно лучше их встроек, да и амдшных, я думаю, тоже. Я люблю Интел за их quick sync кодек, очень хорошо работает, причём даже на очень старых процах. Удачи им
Перекупщики не могут продать видеокарты Rtx 3060 Ti c памятью Hynix, началась война компроматов
ЕjikVtUmАnэ
19:05
А кроме как вычерпывать природные ресурсы- эта страна вообще способна на что-то или это предел достижений?Это же позорище,когда страна полностью зависима от цен на углеводороды и не способна даже обор...
Зеленой сказке конец: майнеров сливают, потому что Европу зимой снова ждут "эти" дни
felsher 03
19:05
Ты же не позоришся - когда такую херню пишешь.
О проблемных видеокартах с Aliexpress говорят все больше и больше
Елисей Цуканов
19:05
Что то больше вторую бф напоминает,в 3 по мне графика красивее была.Почти как в 4
Создатели модификации Battlefield 3 Reality Mod наконец-то выпустят своё творение уже на этой неделе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем