Это уже 29-й запуск SpaceX в этом году

Компания SpaceX, знакомая большинству интернет-пользователей благодаря ее харизматичному основателю и генеральному директору, американскому миллиардеру Илону Маску, продолжает успешно выводить на земную орбиту спутники Starlink, пополняя группировку, предоставляющую клиентам сервиса высокоскоростной доступ к интернету. Вылетев с военной базы Вандерберг в Калифорнии, двухступенчатая ракета SpaceX Falcon 9 разделилась, а уже менее чем через 9 минут первая ступень успешно вернулась на плавучую посадочную платформу. Стоит отметить, что для нее это уже шестой полет – а ведь когда-то скептики отрицали саму возможность неоднократного использования ступеней ракет. Вторая же ступень вывела спутники на низкую орбиту в соответствии с изначальным планом – все прошло без эксцессов.

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Компания SpaceX в 2022 году уже совершила 29 орбитальных запусков, причем 17 из них связаны именно с увеличением группировки спутников Starlink. В настоящий момент их насчитывается уже более 2750 штук, и это далеко не предел – у корпорации имеется разрешение регуляторов на запуск 12 тысяч, в дальнейшем же она планирует вывести на орбиту не менее 30 тысяч спутников. Будет ли Starlink иметь серьезный коммерческий успех, покажет время, но сама идея спутникового интернета, неподвластного цензуре, вызывает у многих людей, особенно проживающих в тоталитарных или авторитарных государствах, интерес и одобрение.