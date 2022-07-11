Американские и европейские компании прекратили сотрудничество с российскими партнерами

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После начала «специальной операции» на территории Украины и ввода в отношении России пакетов западных санкций, американские и европейские производители банкоматов отказались работать с российскими партнерами, и отечественные кредитно-финансовые учреждения были вынуждены обратиться к китайским фирмам. По мнению технических специалистов, для клиентов практически ничего не изменится – пользовательский опыт будет примерно тем же самым, поскольку оборудование перед вводом в эксплуатацию будет адаптироваться под российские реалии.

По данным «Известий», в настоящий момент в стране функционируют более 187 тысяч банкоматов и других устройств финансового самообслуживания. Пока этого достаточно для удовлетворения спроса со стороны клиентов, но любая техника имеет свойство выходить из строя, на поставки же западных комплектующих и запчастей к имеющимся банкоматам рассчитывать не приходится.

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Как смогли узнать журналисты, китайские устройства уже закупают Ак Барс Банк и Почта Банк, обсуждается же такая возможность в ВТБ, УБРиР и «Зените». До весны текущего года на российском, как и на мировом рынке банкоматов превалировали американские производители Diebold Nixdorf и NCR, но вряд ли они возобновят сотрудничество с отечественными банками в ближайшие месяцы. Сообщается, что Центробанк уже составил предварительный список рекомендованных к приобретению банкоматов и устройств самообслуживания, прошедших необходимые испытания. Они имеют некоторые особенности в сборке и ПО, но, как заявляют эксперты, большинство клиентов не заметят разницы между американскими и азиатскими устройствами, хотя непосредственно для банков внедрение последних может оказаться на начальном этапе довольно проблемным, если придется дорабатывать программное обеспечение.