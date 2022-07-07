Впрочем, по мнению аналитиков, достаточно незначительное

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Как сообщает издание CNBC, ссылаясь на данные экспертов компании Ampere Analysis, глобальный рынок видеоигр с 2019 по 2021 показал прирост в 26 % и достиг 191 миллиарда долларов. Более того, рост наблюдался как минимум с 2015 года. Самым же удачным для игровой индустрии годом стал 2020, когда из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничение большое количество людей были вынуждены проводить время дома. Соответственно, значительно увеличился и спрос на цифровые развлечения. Положительно повлиял на сегмент и выход нового поколения игровых консолей – Microsoft Xbox Series X/S и Sony PlayStation 5.

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По мнению аналитиков компании, в 2022 году рынок видеоигр впервые за длительное время продемонстрирует падение, пусть и весьма незначительное, на 1-2%. Среди способствующих этому факторов называют «специальную операцию» на территории Украины и уход с российского рынка большого количества разработчиков и дистрибьюторов игр, а также значительные экономические проблемы и ускорившуюся во многих странах инфляцию, приведшую к снижению реальной покупательной способности. Покупка игр не относится к тратам первой необходимости, поэтому граждане с уровнем дохода ниже среднего будут сокращать расходы на них или отказываться от приобретения тайтлов и микротранзакций в них полностью, обращаясь к торрент-трекерам и другим ресурсам, распространяющим пиратские копии. Впрочем, рецессия, как полагают специалисты Ampere Analysis, продлится недолго, и рынок не упадет до предпандемийного уровня, а в 2023 году уже снова перейдет к росту.