Они предназначены для любителей активного отдыха и спорта

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Как сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на информацию, полученную от собственных источников, корпорация Apple намерена выпустить обновленную версию умных часов Watch с увеличенным экраном, а также с защитой от пыли, воды и ударов. Новинка будет ориентирована на любителей активного отдыха и спорта и получит более емкую, чем у стандартных смарт-часов компании аккумуляторную батарею, а также металлический корпус с амортизирующими вставками.

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По предварительным данным, защищенная модификация Apple Watch получит экран с диагональю около 2 дюймов, классическая же модель Watch 8 ограничится 1.9-дюймовым дисплеем. Сообщается о разрешении 410x502 пикселя и сохранении высоких характеристик, присущих экранам продукции «яблочных», включая цветопередачу и углы обзора. Стоимость будущей новинки, по данным журналистов, будет начинаться с 699 долларов США, сама же компания из Купертино от комментариев по вопросу разработки защищенных смарт-часов в настоящий момент воздерживается. Опрошенные же отраслевые эксперты считают, что обнародованная Bloomberg информация имеет высокую степень достоверности: сегмент умных часов уже интегрирован в экосистему Apple, и его расширение способно принести как дополнительную аудиторию, так и дополнительную прибыль. Так, за прошлый финансовый год продажи смарт-часов принесли фирме более 38 миллиардов долларов, что составляет около 10 % от всего объема дохода.