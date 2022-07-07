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Как сообщают эксперты Glassnode, многие криптоинвесторы начали выводить свои биткоины и иные цифровые активы с бирж – в условиях криптозимы они считают более предпочтительным и безопасным автономное хранение, особенно если вспомнить, что случаи с закрытием бирж и похищением средств их клиентов уже случались. По данным специалистов, балансы крупнейших бирж уже сократились как минимум на одну пятую по сравнению с январскими значениями, некоторые же мелкие проекты могли пострадать еще сильнее.
Вероятно, маркерами, на которые обратили внимание энтузиасты, стали сокращения криптовалютными биржами сотрудников и запреты на вывод активов – так, Coinbase закрыла набор и уволила несколько сотен человек, а Coinflex и Vauld объявили о приостановке вывода средств. С учетом подобных событий, а также высокой вероятности затяжной продолжительности криптозимы, инвесторы предпочитают минимизировать риски и хранить свои коины не на биржах, а на собственных кошельках, чтобы иметь возможность в любой момент распорядиться ими по собственному усмотрению, а не ждать одобрения от персонала того или иного ресурса.
Когда состоится возвращение трейдеров на биржи – пока неизвестно, но, по всей вероятности, это случится нескоро – криптовалютный рынок оказался гораздо теснее связан с мировой экономикой, чем многим бы хотелось, и геополитическое напряжение, а также высокая инфляция и повышение центральными банками крупных государств ключевых ставок привели к его схлопыванию.