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Хорошо знакомая российскому потребителю китайская корпорация Xiaomi начала производство мобильных гаджетов во Вьетнаме – сообщается, что первая партия выпущенных в этой стране смартфонов уже поступила на рынок. Целью компании в данном случае является уменьшение затрат и повышение удобства построения логистических цепочек в рамках региона. Поставляться сделанные во Вьетнаме устройства будут в основном на южноазиатские рынки.
По мнению отраслевых экспертов, подобная диверсификация производства пойдет Xiaomi только на пользу: в случае новых жестких коронавирусных локдаунов в Китае компания сможет временно увеличить объемы выпуска продукции во Вьетнаме, хотя у местных производственных мощностей, конечно, также имеются свои ограничения. По информации журналистов, Вьетнам в настоящий момент довольно сильно зависит от поставок оборудования, расходников и деталей из КНР, поэтому в случае остановки китайских производств, спустя какое-то время не сможет нормально функционировать и значительная часть тайваньских фабрик. В дальнейшем же экономические связи Китая и Вьетнама продолжат укрепляться – этому способствуют как географическое положение этих двух государств, так и наличие во Вьетнаме свободных, и, при этом, недорогих трудовых ресурсов.