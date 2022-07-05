Их стоимость почти соответствует "досанкционной"

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После легализации в России параллельного импорта для продукции некоторых ушедших из страны компаний, ритейлерам понадобилось некоторое время, чтобы заново отладить каналы поставок. Тем не менее, определенные успехи на этом направлении есть – как выяснили журналисты «Известий», в стране стали продаваться Apple MacBook, ввезенные посредством параллельного импорта, причем цены на большинство моделей оказались лишь немного выше, чем до 24 февраля.

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По данным «Известий», макбуки появились сразу у ряда продавцов – упоминаются сети re:Store, «М.Видео-Эльдорадо» и некоторые другие. Гарантию же на устройства теперь предоставляет не производитель, а продавец. Как сообщают инсайдеры и представители ритейла, большинство устройств, ввезенных по новым схемам, поставляются через Казахстан, в дальнейшем же могут быть задействованы и другие логистические маршруты. При этом мнения экспертов по вопросу параллельного импорта довольно сильно расходятся: одни специалисты считают, что благодаря ему граждане РФ смогут иметь доступ к современной технике и другим товарам, другие же полагают, что полностью удовлетворить таким образом спрос невозможно – «серые» каналы поставок не рассчитаны на такие объемы продаж, как официальные, а потому на рынке неизбежно будут наблюдаться дефицит и повышенные цены.