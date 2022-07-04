Это связано с уходом многих европейских, японских и американских компаний

Как пишет «Коммерсант», после ухода из России большого количества американских, европейских и японских компаний, рынок заполняется в основном продукцией китайских брендов – особенно это заметно в отраслях смартфонов и ноутбуков, а также различной бытовой техники. Примечательно, что помимо хорошо известных россиянам компаний, таких, как Xiaomi, появляется немало и новых для граждан страны названий, например, Korting, Kimtigo и Akimojeba. Многие аналитики полагают, что в ближайшие годы китайские фирмы займут до 90% российского рынка цифровой и бытовой техники и электроники, поскольку для снятия санкций и возвращения на рынок ушедших компаний завершения «специальной операции» на территории Украины, вероятно, будет недостаточно – мировое сообщество потребует компенсировать нанесенный стране ущерб.

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В «Марвел-дистрибуции» журналистам сообщили, что китайские смартфоны в первом полугодии 2022 года уже вышли в лидеры рынка по продажам в натуральном выражении – так, Tecno, Infinix, Realme и Xiaomi нарастили свои продажи в РФ более, чем на 100%, при этом продукцию Apple и Samsung россияне стали приобретать меньше на 14-15%. Подтвердили эти данные и в «Яндекс.Маркете», заявив, что цифровую технику и электронику брендов из КНР стали покупать вдвое чаще. При этом механизм параллельного импорта уже начал действовать, но, как считает источник «Коммерсанта», он не сможет полностью заполнить возникший вакуум на российском рынке, поэтому китайские компании воспользуются ситуацией и значительно нарастят свое присутствие. К сожалению, далеко не все бренды второго, третьего и четвертого эшелона из КНР отличаются стабильно высоким качеством продукции и качественной ее поддержкой, поэтому на потребителях и их опыте уход западных фирм скажется не лучшим образом.