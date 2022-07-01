К ним относятся дефицит кадров, а также проблемы с водоснабжением и рост тарифов

реклама

Тайваньский производитель полупроводников TSMC рассказал о главных, по мнению его аналитиков, угрозах развитию бизнеса компании в ближайшие несколько лет. К ним относятся дефицит квалифицированных кадров и проблемы с их поиском, возможные перебои с поставками воды и электроэнергии, а также рост тарифов на последнюю.

Уровень текучки кадров в отрасли ощутимо вырос – в случае TSMC более 17% сотрудников, устроившихся в фирму менее одного года назад, уже сменили место работы. Сама же компания рассчитывала не более, чем на 15%, при этом несколько лет назад текучка и вовсе не превышала 7%. Некоторые эксперты считают, что во всем виновата пандемия коронавируса, благодаря которой удаленная работа стала новой нормой, и далеко не все соискатели готовы тратить время на дорогу до работы. Другие же полагают, что дело в геополитических рисках и нарастающей вокруг Тайваня напряженности.

анонсы и реклама 6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай Много крутых RTX 3060 Ti за 50 тр Вдвое подешевела 6700XT в Регарде Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже ! 3090 ASUS Gaming за 150 тр Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 6800XT за 70 тр в Регарде Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

В 2021 году TSMC нарастила количество сотрудников с 56 до 65 тысяч человек, но этого все равно недостаточно – полупроводниковый гигант ищет кандидатов на освободившиеся или появившиеся вакансии по всему миру, а также спонсирует обучение более 1.2 тысячи студентов на специальных курсах. Отмечается, что дефицит полупроводниковой продукции снизил удовлетворенность клиентов услугами фирмы с 90% до 83.9% – впервые за несколько лет. Что же касается электроэнергии – тарифы на нее для предприятий выросли на 15%, и, вероятно, продолжат увеличиваться, поэтому TSMC планирует постепенно переходить на возобновляемую энергетику. Сейчас доля «зеленой» электроэнергии составляет 9.2% от потребления компании, но к 2030 году полупроводниковый гигант планирует увеличить ее до 40%, а к 2050 – полностью перейти на возобновляемые источники энергии.