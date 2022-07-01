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Тайваньский производитель полупроводников TSMC рассказал о главных, по мнению его аналитиков, угрозах развитию бизнеса компании в ближайшие несколько лет. К ним относятся дефицит квалифицированных кадров и проблемы с их поиском, возможные перебои с поставками воды и электроэнергии, а также рост тарифов на последнюю.
Уровень текучки кадров в отрасли ощутимо вырос – в случае TSMC более 17% сотрудников, устроившихся в фирму менее одного года назад, уже сменили место работы. Сама же компания рассчитывала не более, чем на 15%, при этом несколько лет назад текучка и вовсе не превышала 7%. Некоторые эксперты считают, что во всем виновата пандемия коронавируса, благодаря которой удаленная работа стала новой нормой, и далеко не все соискатели готовы тратить время на дорогу до работы. Другие же полагают, что дело в геополитических рисках и нарастающей вокруг Тайваня напряженности.
В 2021 году TSMC нарастила количество сотрудников с 56 до 65 тысяч человек, но этого все равно недостаточно – полупроводниковый гигант ищет кандидатов на освободившиеся или появившиеся вакансии по всему миру, а также спонсирует обучение более 1.2 тысячи студентов на специальных курсах. Отмечается, что дефицит полупроводниковой продукции снизил удовлетворенность клиентов услугами фирмы с 90% до 83.9% – впервые за несколько лет. Что же касается электроэнергии – тарифы на нее для предприятий выросли на 15%, и, вероятно, продолжат увеличиваться, поэтому TSMC планирует постепенно переходить на возобновляемую энергетику. Сейчас доля «зеленой» электроэнергии составляет 9.2% от потребления компании, но к 2030 году полупроводниковый гигант планирует увеличить ее до 40%, а к 2050 – полностью перейти на возобновляемые источники энергии.