Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Компания Honor прекратила прямые поставки смартфонов в Россию – Ведомости
Считается, что фирма желает избежать вторичных санкций
анонсы и реклама
3070 Gigabyte Aorus - 60 тр, пора брать
3080 MSI Gaming за 70+ - смотри
<b>3050 MSI Gaming дешевле 30тр</b>
-20% на 3080 Gigabyte Gaming = дешевле 80
3060 Gigabyte Gaming за 40 тр - смотри
-28% на 3080 MSI Gaming Z = за копейки

реклама

Как сообщили изданию «Ведомости» два источника, работающих в отрасли дистрибуции цифровой техники и электроники, китайский производитель Honor приостановил поставки своей продукции в Россию – вероятно, опасаясь вторичных санкций. В самой компании на запрос журналистов пока не ответили, не было и официального заявления об уходе.

Если верить инсайдерам, в настоящий момент Honor ищет новых партнеров и налаживает логистические цепочки в таких странах, как Армения, Грузия и Узбекистан, чтобы ввозить свои товары в Россию без риска попасть под вторичные санкции со стороны США или Евросоюза. По мнению главы «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сокращать и перенаправлять поставки в РФ, избегая при этом публичных заявлений – часто избираемая стратегия для китайских фирм в последние 4 месяца. Согласны с ним и многие другие эксперты – после начала «специальной операции» на территории Украины, вызвавшей осуждение 141 страны ООН, многие компании уходят из России даже не для того, чтобы избежать санкций, а для того, чтобы не потерять покупателей в других странах, которые могут не захотеть приобретать продукцию фирм, продолжающих платить часть налогов в РФ.

анонсы и реклама
4 вида RTX 3050 дешевле 30 тр - смотри
-25% на RTX 3070 = 60 с началом
Пиши на наш сайт и зарабатывай
! 3090 ASUS Gaming за 150 тр
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>
Новая топовая 48Gb Nvidia
3090 Ti Gaming X немного дороже 150
RTX 4000 дешевле 100тр
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Как отмечают рыночные аналитики, несмотря на сокращение и приостановку поставок некоторыми китайскими корпорациями, доля китайских смартфонов от общего числа продаж мобильных устройств в России продолжает расти. Происходит это на фоне снижения спроса на продукцию Samsung, Apple и других фирм, переставших поставлять в страну свои передовые девайсы. Схемы же параллельного импорта пока работают не в полную силу, к тому же, приводят к удорожанию товаров для конечного потребителя на 10-50%.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #honor #китай #санкции #россия
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Samsung запустила производство 3-нм чипов с улучшенной производительностью и энергопотреблением
Honor прекращает поставки смартфонов в Россию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Курс Биткоина обвалился ниже $20 000, а в России приняли закон о налогообложении майнеров
52
Цены на видеокарты в РФ вернулись к рекомендованным – GeForce RTX 3070 Ti стоит всего 60 000р
24
Роскосмос опубликовал координаты и снимки "центров принятия решений", в первый же день саммита НАТО
93
GeForce RTX 4080 может оказаться большим разочарованием для геймеров – 30% рост fps и шина 256 бит
20
Илон Маск заявил о возможном прекращении работы Starlink в США
27
Что будет с курсом Биткоина в 2022 году – аналитики Forklog ожидают подорожания криптовалюты
5
Инсайдер: дата выхода GTA 6 остаётся неизменной, разработка идёт полным ходом
1
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ продолжают дешеветь – цены уже ниже рекомендованных
21
Голосовые помощники "Тинькофф банка" поговорили сами с собой и заблокировали карту клиента
9
В России официально легализован параллельный импорт, президент подписал закон
109
Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
73
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.06.2022
97
Падение доллара до 51 рубля за у.е. моментально отразилось в каталогах интернет магазинов
26
Lenovo презентовала тонкий ноутбук ThinkBook 13s на базе процессора AMD Ryzen 6000
1
Энтузиасты показали, как мог бы выглядеть ремейк Call of Duty 2 на движке Unreal Engine 5
5
Сегодня NVIDIA официально выпускает видеокарту GeForce GTX 1630
6
После осеннего обновления Windows 11 потребует создать учетную запись Microsoft
17
Недорогие геймерские процессоры стали доступнее в магазинах РФ – Core i5-11400F со скидкой до 25%
3
Поставки газа в Германию могут остановиться, а Шольц просит немцев экономить воду и тепло
28
Intel снижает цены на процессоры Alder Lake ради стимулирования спроса
19

Популярные статьи

Мой неудачный опыт спасения сбережений от инфляции в феврале 2022 года
175
Покупка видеокарты у майнера вслепую на примере EVGA GeForce GTX1660Ti SC
84
О чем нам не говорят и не показывают в обзорах железа
51

Сейчас обсуждают

Pavelshakh
12:18
Вот твоя дверь никому точно не нужна) Красиво слился с темы термопасты? Всем миром посмеялись.
О чем нам не говорят и не показывают в обзорах железа
Infinity78
12:17
Я не живу в заднице и не жил никогда. В заднице живут только те, кто так хочет жить.
Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
Infinity78
12:16
тебе кто не дает жить, как ты хочешь? Работай, зарабатывай, переезжай туда, где можешь себя реализовать. Что вы ноете все. Ленивые жопы. Буду жить в говне, но жопу не подниму и ничего не поменяю. Реал...
Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
Bisaimon
12:13
Раньше графика была краше и приятнее. К чему стремление игркомпаний к квадратным формам. Косить под майнкрафт, чтобы для маленьких зашло.
Return to Monkey Island станет "завершением" серии игр
Sheshenbek
12:11
Сейчас весь альянс на заседании скажут то что Россия это враг номер один, и все толпой нападут на рашу, но меня не найдут, Я живу в ауле.
Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
RED
12:11
Читала, что хотят в России 13% с положительного баланса PnL хотят брать. Смеялась до слез :) С текущими изменениями курса, думаю, мои убытки - далеко не предел.
Центробанк РФ назвал условия легализации майнинга и криптовалют в России
Asker 013
12:09
Ну что , господа, на столе последний (главный) козырь... и тогда наши главные айти корпорации вообще сдадут глобальный рынок и закроются у себя на континенте )
Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
Герц
12:08
А где же хохлы с их мантрами "вывсеврети! доллар не купить, реальный курс по 200!"?
Падение доллара до 51 рубля за у.е. моментально отразилось в каталогах интернет магазинов
Алексей Михайлов
12:06
Сегодня дороже стало
Процессоры в магазинах РФ становятся доступнее – Ryzen 9 5950X на 27 000р ниже рекомендованной цены
Александр Железняк
12:04
Проснулись когда майнинг уже скорее мертв чем жив.))
Центробанк РФ назвал условия легализации майнинга и криптовалют в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем