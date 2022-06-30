Считается, что фирма желает избежать вторичных санкций

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Как сообщили изданию «Ведомости» два источника, работающих в отрасли дистрибуции цифровой техники и электроники, китайский производитель Honor приостановил поставки своей продукции в Россию – вероятно, опасаясь вторичных санкций. В самой компании на запрос журналистов пока не ответили, не было и официального заявления об уходе.

Если верить инсайдерам, в настоящий момент Honor ищет новых партнеров и налаживает логистические цепочки в таких странах, как Армения, Грузия и Узбекистан, чтобы ввозить свои товары в Россию без риска попасть под вторичные санкции со стороны США или Евросоюза. По мнению главы «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сокращать и перенаправлять поставки в РФ, избегая при этом публичных заявлений – часто избираемая стратегия для китайских фирм в последние 4 месяца. Согласны с ним и многие другие эксперты – после начала «специальной операции» на территории Украины, вызвавшей осуждение 141 страны ООН, многие компании уходят из России даже не для того, чтобы избежать санкций, а для того, чтобы не потерять покупателей в других странах, которые могут не захотеть приобретать продукцию фирм, продолжающих платить часть налогов в РФ.

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Как отмечают рыночные аналитики, несмотря на сокращение и приостановку поставок некоторыми китайскими корпорациями, доля китайских смартфонов от общего числа продаж мобильных устройств в России продолжает расти. Происходит это на фоне снижения спроса на продукцию Samsung, Apple и других фирм, переставших поставлять в страну свои передовые девайсы. Схемы же параллельного импорта пока работают не в полную силу, к тому же, приводят к удорожанию товаров для конечного потребителя на 10-50%.