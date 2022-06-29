Граждане пытаются заказать товары в обход санкций, и далеко не всегда на проверенных ресурсах

Эксперт Group-IB Digital Risk Protection Евгений Егоров рассказал, что за последние 4 месяца в российском сегменте интернета резко выросло число фишинговых сайтов, мимикрирующих под сервисы доставки товаров из-за рубежа. Произошло это вследствие ажиотажного спроса на услуги подобного рода ресурсов: многие международные компании ушли из страны, ассортимент товаров в магазинах сократился, а цены на многие наименования выросли, поэтому граждане, ранее не связывавшиеся со службами доставки и интернет-ритейлерами или пользовавшиеся их услугами крайне редко, ими заинтересовались. Приток же неопытных пользователей создал раздолье для мошенников и других злоумышленников – они создают фейковые интернет-магазины и службы доставки, собирают деньги с доверчивых покупателей и удаляют сайт.

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По данным Егорова, число поддельных служб доставки в рунете с марта увеличилось как минимум на 36%, причем многие из их сайтов качественно сконструированы и обладают привлекательным, вызывающим доверие дизайном. Иногда они используют названия реальных компаний, но гораздо чаще пользуются несуществующими. Стоит подчеркнуть, что рассмотренным методом обмана граждан злоумышленники пользовались и раньше, но в последние месяцы число подобного рода кейсов значительно выросло, и, судя по тенденциям, продолжит расти – уровень цифровой грамотности значительной части интернет-пользователей недостаточно высок, чтобы быстро и точно распознавать поддельные сайты.