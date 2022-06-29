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[Zero] За пост начислено вознаграждение
У Илона Маска уже более 100 миллионов подписчиков в Twitter – он близок к топ-5
Аудитория миллиардера в этой соцсети быстро растет
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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обладает огромной медийной известностью, что подтверждает один небольшой факт: он преодолел отметку в 100 миллионов подписчиков в недавно заблокированной в России социальной сети Twitter. По прогнозам специалистов по интернет-маркетингу, очень скоро аккаунт Маска войдет в топ-5 самых популярных учетных записей, потеснив с пятого места знаменитого футболиста Криштиану Роналда, ставшего настоящей легендой и кумиром многих любителей спорта, но уже прошедшего пик своей карьеры. Чтобы же стать пользователем Twitter с наибольшим числом подписчиков, Маску необходимо обогнать еще и музыкантов Рианну, Кэти Перри и Джастина Бибера, а также бывшего президента США Барака Обаму.

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Стоит напомнить, что в начале 2018 года у Илона было только 18 миллионов подписчиков, а когда СМИ и медиа сообщили о покупке им Twitter – не более 84 миллионов. Потенциальная аудитория бизнесмена огромна, и он знает толк в «хайпе», нередко публикуя твиты, ссылки на которые вместе со скриншотами потом разлетаются по всему интернету. Маска даже обвиняли в манипуляциях криптовалютами и акциями компаний – вес слов миллиардера столь велик, что стоит ему написать какой-нибудь твит, выражающий положительное отношение к тому или иному коину, как тот сразу начинает идти в рост.

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#илон маск #twitter #соцсети #твиттер #медиа
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