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Некоторые радикальные феминистки, бодипозитивщицы и активисты всевозможного рода движений, целью которых якобы является «восстановление социальной справедливости» нередко заявляют о том, что сексуализация женских персонажей в видеоиграх вызывает у реальных женщин снижение самооценки, а также повышает вероятность появления у мужчин сексистского отношения и агрессии по отношению к представительницам противоположного пола.
Команда профессора психологии Кристофера Фергюсона провела мета-анализ примерно двух десятков исследований, в которых изучались проявления сексистских убеждений, а также домогательств по отношению к женщинам. В итоге исследователям не удалось найти убедительных доказательств того, что сексуализация вымышленных героинь как-либо вредит психике геймеров любого пола. Ученые отметили, что многие их коллеги и социальные активисты излишне склонны к морализаторству и преувеличению проблем, а в сфере гейминга необходимо проведение дополнительных исследований более высокого качества – в некоторых из проанализированных качество статистических данных было неудовлетворительным.
Согласны с приведенными выводами и многие геймеры, полагая, что некоторые индивидуумы всегда найдут к чему придраться в массовой культуре, лишь бы не приходилось начинать работать над собой. Ведь сказать, что в снижении твоей самооценки виновата стройная и красивая девушка из компьютерной игры проще, чем контролировать поступление килокалорий и вести активный образ жизни, а если имеются проблемы с обменом веществ - решать их совместно с доктором.