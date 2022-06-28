По сравнению с тем же периодом прошлого года - почти в 2 раза

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Как сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию, полученную благодаря исследовательской компании Focus Technologies, продажи бытовой техники и электроники в московских магазинах в первой половине июня рухнули почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Сообщают о снижении спроса и сами представители торговых сетей, а также онлайн-ритейлеры.

По данным исследования, больше всего покупателей сейчас интересуют недорогие товары, а также расходники для уже имеющейся бытовой техники. По мнению экономистов, это связано с тревожным новостным фоном, а также экономической нестабильностью и снижением реальных доходов, произошедшим после начала «специальной операции» на территории Украины. Есть, впрочем, и положительные новости: подскочившие в цене в конце февраля-начале марта товары постепенно дешевеют, и, хотя многие из них по-прежнему стоят дороже, чем до 24 февраля, встречаются и исключения.

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В «М.Видео—Эльдорадо» прокомментировали ситуацию, заявив, что считают нынешнее снижение продаж следствием ажиотажного спроса на технику в марте, а также ухода из страны большого количества зарубежных брендов. Эксперты же по маркетингу добавляют, что отказ от крупных покупок – адекватная реакция покупателей в условиях любых кризисов и потрясений.