Об этом пишет DigiTimes со ссылкой отраслевые источники

Как сообщает ресурс DigiTimes, ссылаясь на собственные источники, компании ASUS и GIGABYTE серьезно пересмотрели свой прогноз по продажам материнских плат в текущем году в сторону уменьшения. Они ожидают сокращения на 20-30% по итогам 2022 года по сравнению с предыдущим. Обе фирмы исходят из рыночной ситуации – падения продаж «материнок» во втором квартале, которое оказалось даже сильнее, чем прогнозировали эксперты.

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Сейчас подавляющее большинство рыночных аналитиков полагает, что спрос на материнские платы останется низким и в третьем квартале – на это влияют как нестабильность экономической ситуации в мире, так и завершение очередной волны майнинг-лихорадки. Ранее производители плат пользовались дефицитом графических ускорителей, и, в странах, где это законно, договаривались с ритейлерами, чтобы те предлагали клиентам комплект из «материнки» и видеокарты, стимулируя тем самым продажи.

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Единственным значимым фактором, способным поддержать в 2022 году спрос на материнские платы, по мнению как экспертов, так и большинства простых пользователей, является выход новых процессоров Intel Raptor Lake и AMD Ryzen 7000. В случае AMD клиентов ждет новый сокет AM5, и многие геймеры, до сих пор сидевшие на первых поколениях «райзенов» могут захотеть сменить платформу своего ПК на более современную, приобретя новые процессор, материнскую плату и оперативную память.