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Мессенджер Google Hangouts окончательно завершит работу в ноябре 2022 года
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В разное время корпорация Google запускала множество всевозможных проектов и сервисов, а в дальнейшем – отказывалась от части из них. Из наиболее известных можно вспомнить, например, сервис вопросов и ответов Google Answers, социальную сеть Google+ и мессенджер Google Talk, но ими список не ограничивается – он исчисляется десятками наименований. Когда компания закрывала Google Talk, она предложила пользователям перейти в Hangouts, теперь же завершает свою работу и последний – окончательно это случится в ноябре 2022 года, а клиентам в очередной раз предложено использовать другой сервис, на этот раз – Google Chat.

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Сообщается, что в ближайшее время пользователи мобильного приложения Hangouts и его онлайн-версии в Gmail начнут получать оповещения о будущем закрытии мессенджера и необходимости перехода в Google Chat. Также при закрытии Hangouts Google автоматически перенесет все чаты из старого мессенджера в новый, а те клиенты, которые перейдут в Chat раньше обозначенного компанией крайнего срока, смогут скопировать их вручную при помощи службы Takeout. Кажется, Googlе все еще можно называть «Корпорацией добра», по крайней мере, в некоторых аспектах – многие другие компании на их месте и не подумали бы о том, чтобы помочь пользователям перенести их историю сообщений в новый мессенджер.

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#google #мессенджер #google hangouts
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