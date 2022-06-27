А некоторые - даже полностью от нее отказываются

реклама

Как сообщает Rb, за последние 4 месяца более 20% российских компаний, относящихся к среднему и малому бизнесу, полностью отказались от рекламы в соцсетях, еще 53% серьезно урезали свои бюджеты в этом направлении – на 10-60%. Как подчеркивают эксперты, это связано не только с блокировкой в России многих западных соцсетей, но и с понятной и давно изученной реакцией многих бизнес-руководителей: в любой кризисной ситуации одними из первых урезаются расходы на рекламу и на маркетинг в целом. К тому же, граждане стали банально меньше приобретать товары, особенно не относящиеся к предметам первой необходимости – это нормальная линия поведения, наблюдающаяся при масштабных рыночных кризисах или в условиях экономической нестабильности.

анонсы и реклама Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри Новая топовая 48Gb Nvidia 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ Лютая RTX 3090 за копейки - смотри -46% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti задешево в Регарде RTX 3050 за 25тр в Регарде 3070Ti MSI подешевела на порядок 3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке 3070 Ti Asus Gaming - 70 тр 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

По мнению большинства аналитиков, в 2022 году рынок рекламы в соцсетях в России снизится на внушительные 30-40%. Более точные прогнозы можно будет делать в начале осени, когда отрасль адаптируется к изменившимся условиям, а также когда станет понятно, какие еще экономические потрясения ждут экономику страны, и как политическое руководство намерено с ними справляться. Вероятно, со временем отрасль начнет восстанавливаться, но без разблокировки западных соцсетей и повышения реальной покупательной способности россиян, резко снизившейся после начала «специальной операции» на территории Украины, этот процесс, по оценкам специалистов по интернет-маркетингу, растянется на несколько лет.