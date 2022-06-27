Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Разработчики Valorant начнут записывать и анализировать голосовой чат в игре
Для борьбы с оскорблениями и ненадлежащим поведением
анонсы и реклама
RTX 3050 уже за 31 тр - смотри
3 вида RTX 3070 Ti дешевле 70 тр
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3080 дешевле 100 тр - скидка 20%
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке

Разработчики популярной MOBA League of Legends и шутера Valorant, Riot Games, сообщили, что будут записывать голосовой чат в последней игре с целью дальнейшего его анализа и тренировки моделей на основе нейросетей, которые в будущем помогут команде бороться с оскорблениями, травлей и неподобающим поведением игроков. Система начнет функционировать в тестовом режиме уже 13 июля, на первом этапе – только в Северной Америке и только на английском языке. На этом этапе данные записи голосового чата и его анализа не будут учитываться при рассмотрении жалоб – сначала Riot Games намерены собрать достаточно данных, отладить свою систему и удостовериться, что она работает достаточно корректно.

реклама

Согласно заявлениям разработчиков, они понимают, что у новой технологии будут серьезные проблемы, особенно на начальном этапе, тем не менее, они уверены, что в конечном итоге система поможет создать более комфортную, безопасную и инклюзивную среду для всех любителей игр компании. Напомним, что пока в шутер Valorant можно поиграть только на ПК и ноутбуках, но в ближайшей перспективе он должен выйти и на мобильных платформах, хотя системные требования «облегченной» версии пока неизвестны.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игры #valorant #гейминг #нейросети #голосовой чат
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

3060Ti и 3070Ti сильно подешевели и стали победителями в цене за FPS
Проблемы Cyberpunk 2077 могли быть связаны с халатностью сторонней студии, тестировавшей игру
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мега-корабль "Global Dream - 2" прямо со стапелей отправили на утилизацию
34
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl перенесли на декабрь 2023 г.
83
Энтузиасты скальпировали Core i9 12900K и заменили припой на жидкий металл
22
Крупнейшая майнинговая компания в РФ договорилась с Газпромом о получении дешёвого электричества
9
По новым правилам Тинькофф ютубер получил 12 тыс. рублей и тут же потерял всю сумму из-за комиссий
38
Падение биткоина привело многие майнинговые фирмы к банкротству, а самих майнеров – к разорению
46
Покупка игровой видеокарты в магазинах РФ по рекомендованной цене снова стала реальностью
29
Игровые консоли Xbox больше не будут поставляться в Россию, а уже купленные снимут с гарантии
49
3060Ti и 3070Ti сильно подешевели и стали победителями в цене за FPS
12
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – Radeon RX 6800 подешевела на 50% за 2 месяца
7
Утечка: для CoD Modern Warfare II готовят режим-аналог Escape from Tarkov
4
Майнинг Эфира на видеокартах становится убыточным – GeForce RTX 3080 Ti окупается за 47 месяцев
28
Китай спустил на воду уже третий по счету авианосец
72
Попытка не пытка: удастся ли избежать суперфлагману Xiaomi 12 Ultra старых проблем
7
Цены на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным на фоне падения курса Эфира
34
Sabrent представила накопитель на 8 SSD PCIe 4.0 x16 со скоростью чтения до 28 000 Mb/s
17
В ночь на 27 июня в России произошел дефолт, по мнению агентства Bloomberg
47
Свежая версия Rufus позволяет установить Windows 11 22H2 без регистрации аккаунта Microsoft
18
В США начала работу биткоин-ферма на солнечных батареях
1
СМИ: иностранные сервисы для знакомств потеряли половину клиентов в РФ
9

Популярные статьи

Собираем мощный ПК на платформe Intel за разумные деньги. Часть 5
87
M.2 NVMe SSD Kingston NV1 500Gb - мини-обзор народного и доступного накопителя
56
10 полезных советов по выбору и использованию термопасты
30
"Восточный фронт: Крах Анненербе": ушедшая эпоха
49
Переходники USB-C/3.5mm Jack и дешевые наушники с Aliexpress
31
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 6
17
О планете Пандора: История создания, особенности, флора и фауна
5
Обзор Hotwav T5 Pro - ультрабюджетный защищённый смартфон с ёмким аккумулятором на 7500 мА·ч
2

Сейчас обсуждают

Пенис Душилин
13:50
Ты на себя в зеркло смотрел, гопник в пластиковых тапках? Мля, мне б в таких стыдно было бы даже по дому ходить, а ты, гопота-пьянь-да-чернь, в таких не стыдишься даже на улице показываться.
В ночь на 27 июня в России произошел дефолт, по мнению агентства Bloomberg
ахахах
13:48
с 24 февраля 2022 мир координально поменялся,если ты невкурсе
Падение биткоина привело многие майнинговые фирмы к банкротству, а самих майнеров – к разорению
PaulNSK
13:47
Скорее всего отдельно кто-нибудь выложит, не пропадать же добру
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl перенесли на декабрь 2023 г.
Зеновий Радеонович
13:46
Не, ну я не такой фанат, что б все читать. ) Не видел.
M.2 NVMe SSD Kingston NV1 500Gb - мини-обзор народного и доступного накопителя
Зеновий Радеонович
13:45
И что у тебя там получилось? Вангую, что разница между NVMe и SSD минимальна. А недовольные будут всегда
M.2 NVMe SSD Kingston NV1 500Gb - мини-обзор народного и доступного накопителя
Слава Шишков
13:45
Bloomberg: «дефолт носит в основном символический характер и мало что значит для россиян». Всё, расходимся
Проблемы Cyberpunk 2077 могли быть связаны с халатностью сторонней студии, тестировавшей игру
ахахах
13:45
гей-запад устроил экономическую войну России и пошло всё попизде у них.Санкции эти потянули всю их экономику,ну а крипта-это следствие этого просто
Падение биткоина привело многие майнинговые фирмы к банкротству, а самих майнеров – к разорению
Артём Николаев
13:44
Не универсальный, если обзор уже посвящён хламу на Али с реферальными ссылками.
ASUS выпустит компактный монитор ZenScreen MB166B с диагональю 15,6 дюйма
GumanoidT
13:44
Т.е. отжать 300 лярдов это норм, по западному, а 100 лямов платите? САСАМБА!
Проблемы Cyberpunk 2077 могли быть связаны с халатностью сторонней студии, тестировавшей игру
Пенис Душилин
13:42
https://inlnk.ru/0QXJP1
Процессоры AMD Dragon Range получат до 16 ядер, а в Phoenix будет мощный RDNA 3 iGPU — инсайдер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем