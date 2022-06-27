Для борьбы с оскорблениями и ненадлежащим поведением

Разработчики популярной MOBA League of Legends и шутера Valorant, Riot Games, сообщили, что будут записывать голосовой чат в последней игре с целью дальнейшего его анализа и тренировки моделей на основе нейросетей, которые в будущем помогут команде бороться с оскорблениями, травлей и неподобающим поведением игроков. Система начнет функционировать в тестовом режиме уже 13 июля, на первом этапе – только в Северной Америке и только на английском языке. На этом этапе данные записи голосового чата и его анализа не будут учитываться при рассмотрении жалоб – сначала Riot Games намерены собрать достаточно данных, отладить свою систему и удостовериться, что она работает достаточно корректно.

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Согласно заявлениям разработчиков, они понимают, что у новой технологии будут серьезные проблемы, особенно на начальном этапе, тем не менее, они уверены, что в конечном итоге система поможет создать более комфортную, безопасную и инклюзивную среду для всех любителей игр компании. Напомним, что пока в шутер Valorant можно поиграть только на ПК и ноутбуках, но в ближайшей перспективе он должен выйти и на мобильных платформах, хотя системные требования «облегченной» версии пока неизвестны.