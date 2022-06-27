Причем не только за счет гибких и складных смартфонов

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Как сообщают эксперты компании Transparency Market Research, занимающейся, как несложно понять из ее названия, рыночными исследованиями, общий объем рынка гибких дисплеев в 2021 году составил почти 15 миллиардов долларов США. В ближайшие несколько лет специалисты предрекают отрасли устойчивый рост – на уровне 33% в год в сложных процентах. Таким образом, к 2031 году объем рынка может увеличиться до 234 миллиардов долларов, хотя на его развитие будет влиять множество факторов, среди которых могут внезапно возникнуть и негативные – пандемия коронавируса тоже стала для большинства бизнесов совершенно неожиданным явлением, вынудившим их перестраивать большую часть своих процессов.

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По мнению экспертов, гибкие дисплеи в скором времени станут актуальны не только для смартфонов и планшетов, но и для различного рода носимой электроники, телевизоров, рекламной уличной продукции, устройств для умного дома. Требуются они также и для автомобилей и электромобилей. Именно это во многом и определит рост рынка – расширение сферы применения, а также удешевление производства и маркетинговые кампании, направленные на формирование у потребителей положительного отношения к новой технологии и желания ее опробовать.