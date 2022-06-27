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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Apple выпустит огромное число новых устройств с осени 2022 по весну 2023 – Bloomberg
Среди них – iPhone, iPad, Watch и Mac, и, возможно, не только
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Как сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман, корпорация Apple, вероятно, анонсировала в рамках мероприятия WWDC далеко не все свои продукты, которые выйдут или могут выйти с осени 2022 года по весну 2023. Гурман полагает, что поклонников «яблочных» девайсов ждут как минимум четыре версии iPhone 14, три Apple Watch, несколько Mac с чипами M2 и даже M3, революционная гарнитура смешанной реальности, планшетные компьютеры iPad, а также улучшенные AirPods Pro, HomePod и Apple TV.

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По информации журналиста, одной из главных «фишек» iPhone 14 Pro станет новый экран блокировки, гуляет по сети и информация об обновленных камерах – как фронтальных, так и основном блоке. Старшие версии iPhone 14 Pro будут основываться на SoC Apple A16, младшие же модели без приставки Pro могут обойтись Apple A15, применявшейся в предыдущем поколении айфонов. Также известно, что смартфоны пока будут использовать порт Lightning, а вот следующая за ними линейка, вероятно, получит уже USB Type-C из-за требований Евросоюза.

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Прогнозирует Гурман и выход производительных планшетов iPad на базе чипа M2, оптимизированных под многозадачность – как минимум, вариантов на 11 и на 12.9 дюйма. Будет использоваться M2 и во многих «маках», а также, вероятно, в будущей гарнитуре смешанной реальности, которая, по мнению известного инсайдера Мин-Чи Куо, должна выйти уже в январе 2023 года. Помимо всего прочего, корпорация из Купертино готовит три версии умных часов Apple Watch, включая защищенный вариант для спортсменов и любителей активного отдыха, более производительную итерацию приставки Apple TV на основе SoC A14, а также обновленные наушники AirPods Pro с высочайшим качеством звука и колонку HomePod с новым дисплеем. Ожидаются также масштабная модернизация и оптимизация ПО и продолжение курса на интеграцию всех продуктов в общую удобную для клиента экосистему.

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