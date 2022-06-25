У некоторых компаний - примерно на две трети

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Торгуемые в США акции китайских компаний, занимающихся производством электрокаров, а именно, Nio, Xpeng и Li Auto, продемонстрировали стремительный рост за последний месяц – в случае Xpeng более, чем на две трети. Акции американской фирмы Tesla знаменитого бизнесмена Илона Маска за тот же срок выросли только на 17%.

Как считают эксперты, разница вызвана как политическими проблемами в отношениях США и КНР, так и осторожностью инвесторов, вызванной будущим приобретением Маском Twitter. Неизвестно, как именно Илон будет оплачивать покупку соцсети, а его решения и резкие высказывания могут отразиться и на стоимости акций Tesla. Также среди факторов со знаком «минус» – недавние сокращения в компании.

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Китайские производители электромобилей, в свою очередь, пережили не самые легкие времена – из-за новых вспышек коронавируса и локдаунов многие фабрики приостанавливали или сокращали производство, значительно упали и продажи. В результате власти КНР решили простимулировать перспективный сектор экономики и ввести ряд субсидий, также многие прогнозируют и отмену налога на покупку электрокара. Стоит отметить, что китайские авто, как с ДВС, так и с электродвигателем, с каждым годом становятся лучше – многим из них пока далеко до японских, корейских, европейских и американских конкурентов, но и смартфоны из Поднебесной тоже не сразу стали конкурентоспособными.