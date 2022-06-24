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[Zero] За пост начислено вознаграждение
В сервисе «Яндекс.Еда» теперь можно стереть историю заказов
Вскоре можно будет удалять и адреса доставки
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Сервис «Яндекс.Еда» в последние месяцы обсуждается в СМИ, медиа и соцсетях в основном в связи с допущенной компанией масштабной утечкой персональных и других чувствительных данных как клиентов, так и курьеров. И кажется, скандальный инцидент все-таки заставил службу доставки внести некоторые изменения в свою политику ради большей информационной безопасности пользователей.

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Например, была введена весьма полезная возможность: теперь клиент может удалить все сведения о заказах – как полученных, так и отмененных. В ближайшем будущем команда сервиса планирует расширить функционал приложения и дать возможность пользователям стирать также адреса доставки и другую информацию, касающуюся взаимодействия с «Яндекс.Едой» и «Яндекс.Лавкой». Удаление данных осуществляется через раздел «Яндекс ID» в подразделе «Управление аккаунтом», но процесс пока происходит не мгновенно и может занимать до трех суток. Также сообщается, что при удалении истории заказов пользователю перестанут выдаваться персональные рекомендации. К сожалению, компания внедрила столь полезный функционал уже после масштабной утечки, поэтому эту, безусловно, важную, но несвоевременную меру можно сравнить с пропиткой угольков от сгоревшего деревянного дома огнебиозащитным составом. И хотя будущих пользователей сервиса она может защитить, большинство потенциальных клиентов служб доставки еды уже начали пользоваться ими в период пандемийных ограничений.

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#яндекс #информационная безопасность #сервис #яндекс еда
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