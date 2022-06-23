Уровень свободы слова в интернете в КНР один из самых низких в мире

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Китай продолжает курс на «закручивание гаек» и максимальный контроль над информационным пространством, взятый много лет назад, в последнее же время интернет-цензура набирает обороты невероятно высокими темпами. Так, буквально на днях китайские регулирующие органы сообщили о том, что теперь стримерам и участникам онлайн-трансляций нельзя рассуждать на определенные темы, если они не обладают подтвержденной квалификацией – к таким темам относятся, например, юриспруденция и медицина. Этим список новых ограничений, попирающих основополагающее право человека на свободу слова, не ограничивается.

Итак, после введения новых правил китайские организаторы онлайн-трансляций на определенные темы будут обязаны предоставлять площадкам документальные свидетельства своей квалификации. Помимо этого, новый обязательный «кодекс поведения» запрещает стримерам критиковать власти, использовать технологию Deepfake для продвижения ложной информации о политиках, демонстрировать большое количество дорогостоящих товаров или «необычный стиль жизни». Запрещается и сексуальный или провокационный контент, а также расточительное использование продуктов питания с большим количеством отходов.

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Некоторые ограничения из перечисленного выше списка выглядят скорее, как примеры из плохой антиутопии, тем не менее, в Китае это – реальность. Ранее власти КНР также запретили детям и подросткам в возрасте до 16 лет смотреть онлайн-трансляции позже 22-00 по местному времени и приобретать у стримеров виртуальные товары. Было введено и ограничение, не позволяющее несовершеннолетним геймерам проводить за играми более определенного количества времени. По оценкам международных экспертов и правозащитников, ситуация с правами человека и гражданина, в особенности с правом на свободу слова и самовыражения, в Китае – одна из худших в мире. Например, организация журналистов «Репортеры без границ» присвоила КНР 175 место из 180 в рейтинге свободы прессы.