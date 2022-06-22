Расценки выросли более, чем в полтора раза

Минцифры РФ сообщило о предстоящей проверке оператора мобильной связи Tele2, которая будет осуществляться совместно с антимонопольщиками из ФАС. Причиной тому служит внезапное и резкое повышение компанией стоимости тарифов с безлимитным интернетом – оператор уведомил о том, что новые расценки вступят в силу уже 7 июля, при этом в большинстве случаев они больше прежних в 1.5-2 раза.

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Скорее всего, Tele2 светит предписание о необходимости привести тарифы к прежнему уровню, поскольку столь серьезное повышение цен выглядит необоснованным – операторы имеют право регулировать их только в рамках текущего уровня инфляции, который, по официальным данным, на последние числа мая составлял 11.8%, причем компания еще и обязана за 14 дней поставить в известность ФАС. Если же фирма не подчинится - могут быть применены более жесткие санкции.

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Столь оперативная реакция ведомств демонстрирует, что операторы «большой четверки» не смогут, воспользовавшись нестабильной экономической ситуацией, задрать стоимость мобильной связи и мобильного интернета. Такой исход был бы невыгоден самому государству, поскольку многие граждане и без того недовольны ростом цен на различные товары после 24 февраля и уходом из России множества международных компаний или приостановкой их деятельности.