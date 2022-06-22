Несмотря на санкции со стороны США

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В мире наблюдается дефицит чипов, и отрасль продолжает стремительно развиваться – примечательно, что 19 из 20 самых быстрорастущих производителей полупроводниковой продукции расположены в Китае. Так, некоторые малоизвестные компании увеличивают свои показатели доходов и чистой прибыли в разы, хотя в абсолютных значениях их прирост, конечно, значительно уступает тому, который демонстрируют лидеры рынка вроде тайваньской TSMC. Аналитики связывают стремительное развитие китайской полупроводниковой промышленности как с ростом напряженности в международных отношениях КНР и США, так и с общим вектором развития экономики Поднебесной, которая в ближайшем будущем может стать самой мощной в мире, обогнав Штаты.

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В 2021 году многие китайские производители чипов серьезно нарастили свои мощности, что привело к увеличению заказов со стороны иностранных компаний на 58%. Подтверждается это и публикуемыми самими фирмами финансовыми результатами: SMIC сообщала о росте квартальных продаж более, чем на две трети, а Shanghai Fullhan Microelectronics – о росте выручки на 37%. Также инсайдеры писали о том, что китайская компания YMTC может стать одним из поставщиков флеш-памяти для смартфонов iPhone корпорации Apple.