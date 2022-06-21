Решение связано с возросшей критикой китайского правительства

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В Китае продолжается наступление на свободу слова в Интернете – КНР и раньше была страной с одним из самых высоких уровней цензуры во всем мире, но, как показала практика, руководству страны этого недостаточно. Из-за возросшей критики властей и их решений, в частности, касающихся очередных коронавирусных локдаунов, китайское правительство опубликовало постановление, требующее от владельцев сайтов в Китае (как юридических, так и частных лиц), осуществлять премодерацию комментариев. Модераторы должны одобрять и пропускать только те комментарии, которые не противоречат китайскому законодательству, даже если это законодательство порой само противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также, если в комментарии содержится запрещенная законом информация, владелец площадки должен сообщить об этом властям.

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Помимо всего прочего, рассматриваемое постановление требует от ресурсов, обладающих функцией комментирования записей, выяснять личности комментаторов, включая настоящие имя и фамилию. Анонимные пользователи не смогут получить доступ к системе комментирования. По мнению экспертов и правозащитников, китайское правительство последовательно ужесточает цензуру и стремится получить полный контроль над поведением своих граждан в Интернете – так, в стране действует закон, запрещающий детям и подросткам играть в компьютерные игры больше определенного времени. Помимо этого, заблокировано множество сайтов, включая крупные социальные сети, запрещено использование VPN-сервисов для обхода блокировок, и действует система фильтрации контента «Золотой щит», более известная как «Великий Китайский фаервол». К сожалению, мнение ООН, еще в 2015 году признавшей право на анонимность в Интернете одним из прав человека, в Китае не учитывается.