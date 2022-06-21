По его мнению, такие автомобили вообще нельзя выпускать на дорогу

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Известный (и обладающий довольно скандальной репутацией) автоблогер Эрик Китуашвили, более известный широкой аудитории как Давидыч, в одном из последних видео жестко «проехался» по автомобилю Lada Granta Classic'22 – из-за санкций и отказа многих зарубежных компаний работать в России и с российскими партнерами, эту машину приходится выпускать не только без ABS и подушек безопасности, но также и без иммобилайзера, системы ЭРА-ГЛОНАСС и еще ряда опций.

По словам Давидыча, продукция АвтоВАЗ и ранее была одной из самых опасных на рынке, а в текущем состоянии новые машины и вовсе следует ставить в «отстойник», доукомплектовывать соответствующими системами безопасности и уже после этого допускать к продаже. Блогер считает, что на рынке складывается парадоксальная ситуация – автолюбитель может получить штраф или даже лишение прав за тюнинг безопасного автомобиля, при этом тольяттинский завод может легально продавать машины, не обладающие базовыми по современным меркам средствами безопасности, после чего на таких авто будут ездить водители, в том числе начинающие. Саму Lada Granta Давидыч охарактеризовал как «машину-убийцу».

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Ранее блогеры и пользователи соцсетей уже критиковали и высмеивали решение выпускать на дороги небезопасные авто – одни предлагали в срочном порядке пересадить на «ободранные» машины депутатов и чиновников, другие же подсказывали автосалонам бизнес-идеи: включать руль, двери и двигатель в прайс-лист как дополнительные опции, причем по тройной цене, а в базовой комплектации продавать автомобили без них.