Импортные банкоматы стали недоступны из-за ухода их производителей

По информации нескольких сетевых изданий, российская компания BFS намерена наладить массовый выпуск банкоматов на базе CPU «Эльбрус» и с отечественным ПО – стартовая партия должна выйти на рынок уже в феврале-марте 2023 года. Гендиректор BFS Артем Жилонов считает, что решения будут на 100% соответствовать требованиям по безопасности и функциональности, не уступая зарубежным моделям, которые поставлялись компанией на российский рынок до введения санкций и ухода или приостановки деятельности в стране многих зарубежных фирм.

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Одним из первых банков, заинтересовавшихся «импортозамещенными» банкоматами, стал банк ВТБ, также сообщается об интересе со стороны нескольких других крупных финансовых учреждений. Сама же компания BFS работает с российскими банками уже более 18 лет и является одним из ключевых поставщиков решений для финансового самообслуживания, занимается фирма и созданием программного обеспечения. Ключевой вопрос в настоящий момент – сколько будут стоить отечественные банкоматы, и действительно ли они будут достаточно безопасными, функциональными и надежными. Также важным фактором является отказ тайваньской компании TSMC продолжать производить «Эльбрусы» – их выпуск прекратился еще в феврале.