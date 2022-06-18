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Главная мировая криптовалюта, Bitcoin, утром 18 июня продолжила падение и пробила психологическую отметку в 20 тысяч долларов США – на момент написания данной новости курс составлял 19.5 тысяч. В последний раз «цифровое золото» демонстрировало такую стоимость в конце 2020 года, после чего ни разу даже не приближалось к подобному значению. Почти добрался до 1000 долларов и Ethereum, торгуясь в 10-28 по московскому времени за 1007 единиц американской валюты.
Как сообщают экономисты и финансовые аналитики, Bitcoin и другие криптовалюты снижаются на фоне неприятия рынком рискованных активов из-за напряженной геополитической и экономической обстановки, включая разогнавшуюся глобальную инфляцию. Большинство экспертов сходятся на мнении, что криптозима будет не краткосрочной, а как минимум, среднесрочной – этому способствует состояние мировой экономики и экономики США, а также приобретшие устойчивый характер «медвежьи» настроения инвесторов по поводу любых рискованных активов, включая не только криптовалюты, но и акции стартапов и многих IT-компаний. Особо подчеркивается влияние на рынок коинов решения ФРС США повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов – в последний раз такое происходило в 1994 году.