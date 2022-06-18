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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Бюджетная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1630 вскоре начнет продаваться в России
Об этом стало известно благодаря вендору GIGABYTE
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В электронной документации Евразийской экономической комиссии были обнаружены четыре различных модификации сверхбюджетной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1630 в исполнении GIGABYTE, немного различающихся своими наименованиями: GV-N1630OC-4GD, GV-N1630OC-4GL, GV-N1630D6-4GL и GV-N1630D6-4GD. Судя по кодовым именам, две из четырех версий будут обладать автоматическим разгоном, также подтверждается наличие у новинки четырех гигабайт видеопамяти.

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GTX 1630 можно охарактеризовать как очень сильно ослабленную версию GTX 1650, обладающую всего лишь 512 CUDA-ядрами и 64-битной шиной. Подобный графический ускоритель целесообразно использовать разве что в качестве «затычки» при выходе из строя основной видеокарты или в неигровых конфигурациях, на которых, тем не менее, иногда будут запускаться какие-либо тайтлы, в первую очередь, не новые или обладающие крайне низкими системными требованиями. Сообщается, что GTX 1630 будет уступать даже выпущенной в далеком 2016 году GTX 1050 Ti – впрочем, готовящуюся к релизу карточку в принципе ошибочно считать игровым решением, GTX 1050 Ti же все-таки им являлась. Любопытно, сколько за GTX 1630 будут запрашивать ритейлеры – вероятно, не слишком много, поскольку наконец-то дождавшиеся криптозимы геймеры предпочитают сейчас приобретать более производительные графические ускорители, а в качестве «затычки» в большинстве случаев сгодится и GT 1030.

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#nvidia #gigabyte #видеокарта #gtx 1630
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