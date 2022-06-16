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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Anteс представила 120-мм вентилятор Storm со скоростью вращения крыльчатки до 2000 об/мин
С помощью таких вентиляторов несложно организовать эффективное охлаждение корпуса
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Компания Antec представила высокоскоростной 120-миллиметровый вентилятор, предназначенный для организации охлаждения внутри корпуса ПК – новинка получила название Storm. Устройство базируется на гидродинамическом подшипнике и оснащено семью лопастями, что же касается заявленного ресурса работы «вертушки» – производитель обещает 80 тысяч часов и предоставляет трехлетнюю ограниченную гарантию.  

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Габариты Antec Storm стандартны – 120 × 120 × 25 мм. Вентилятор может автоматически регулировать скорость вращения крыльчатки в диапазоне от 600 до 2000 оборотов в минуту, максимальный воздушный поток составляет 66,56 CFM, а уровень шума при предельных оборотах – 34,9 дБА. Впрочем, на средних и низких скоростях Antec Storm – вентилятор скорее малошумный; с целью избавления от лишних децибел производитель предусмотрел в его конструкции антивибрационные элементы. Новинка будет предлагаться ритейлерами как в одиночном экземпляре, так и в составе наборов из двух, трех или пяти вентиляторов, что пригодится покупателям, выбирающим кулеры для корпусов, изначально не оснащенных активным охлаждением или оснащенных всего одним вентилятором. С помощью же набора из пяти Antec Storm удастся обеспечить отличную циркуляцию воздушных потоков даже в весьма крупном шасси типоразмера Full Tower.

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#корпус #вентилятор #кулер #системы охлаждения #anteс
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