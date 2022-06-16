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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Компания BOE запустит производство собственных OLED-панелей для телевизоров
В перспективе это может серьезно пошатнуть позиции LG в рассматриваемом сегменте рынка
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Китайская компания BOE заявила о намерении запустить собственное производство OLED-панелей для внутреннего рынка, причем речь идет о дисплеях диагональю от 55 до 95 дюймов. В случае успеха подобного предприятия BOE может нанести серьезный удар по позициям LG, ранее бывшей практически монополистом в рассматриваемом сегменте рынка.

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По информации инсайдеров, производственные мощности уже готовы, и компания вскоре после их запуска сможет производить до 300 тысяч OLED-панелей в год – это более 5% всего рынка. Появление нового игрока, по мнению экономистов и экспертов, может привести к ценовой войне, что, в конечном итоге, будет выгодно для потребителя. Напомним, что BOE имеет значительный опыт в организации производства и его масштабировании, поскольку является одним из важных поставщиков корпорации Apple. Если компании удастся обеспечить высокое качество изображения, малый процент брака и конкурентоспособную цену, в дальнейшем она вполне способна занять гораздо более крупную нишу, чем стартовые 5%. Что же касается LCD-дисплеев – их сейчас в основном выпускают китайские производители, которым удается обеспечивать столь низкую стоимость, что с ними не могут конкурировать даже гиганты уровня LG и Samsung.

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#oled #телевизор #boe
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