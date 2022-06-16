Ранее подобные проекты пробовали запускать и другие компании

Российская розничная сеть «Связной» в партнерстве с Arenter запустила сервис, предоставляющий гражданам в аренду цифровую технику, электронику и гаджеты, включая б.у. и уцененные устройства. По информации издания «Коммерсант», сейчас проект предлагает на выбор лэптопы, мобильные девайсы, телевизоры и продукцию еще ряда категорий.

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Эксперты Arenter прогнозируют увеличение в России рынка аренды гаджетов с 49 миллиардов рублей в 2020 году до 190 миллиардов в 2024. Среди основных тому причин упоминаются уменьшение реальной покупательной способности граждан и желание сэкономить на приобретении техники. Сторонние специалисты говорят также о таких факторах, как аренда с целью «тест-драйва» и постепенное изменение потребительских привычек.

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Стоит отметить, что как минимум несколько российских компаний уже запускали сервисы аренды цифровой техники и гаджетов, и ни один из них не «выстрелил»: «Мегафон» в итоге заморозил проект, «МТС» работает над перезапуском, а «re:Store» признает, что соответствующие услуги пользуются довольно небольшим спросом. Коммерчески успешны в основном только сервисы аренды профессионального и полупрофессионального оборудования – например, камер и освещения для съемок видео.