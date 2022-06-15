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Российская транспортно-логистическая компания СДЭК прокомментировала жалобы клиентов своего маркетплейса «СДЭК Шоппинг», позволяющего заказывать из-за рубежа цифровую технику и другие товары по более низким по сравнению с представителями классического ритейла ценам, и признала наличие проблем. Ранее некоторые пользователи сообщали, что делали заказы в начале мая, но так и не дождались желаемых товаров.
По словам представителя СДЭК, текущая ситуация в мире не позволила фирме использовать простые и отлаженные схемы доставки продукции – например, транспортировка товаров из ОАЭ по изначально выбранному маршруту оказалась недоступна из-за закрытия двух стран. Также компания отмечает, что ее долларовые платежи сейчас могут задерживаться на срок до 30 дней, а товары, предназначенные для доставки в Россию, нередко задерживаются на границах тех или иных государств. В настоящий момент СДЭК работает над составлением альтернативных маршрутов и налаживанием взаимодействия с посредниками. Сообщается, что около 300 покупателей решили в итоге оформить возврат – большинство из них уже получили свои деньги обратно. Товары же, которые компания сейчас не может доставить за 30-40 дней или быстрее, были убраны из каталога маркетплейса.