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Как прогнозирует TAdviser, российский IT-рынок по итогам 2022 года неизбежно ожидает падение, и сокращение не более, чем на 10%, можно считать весьма оптимистичным сценарием – при пессимистичном сегмент может рухнуть более, чем на 20%. Оба сценария учитывают уход с рынка значительной части западных международных компаний или приостановку их деятельности, а также отъезд после 24 февраля как минимум десятков тысяч высококвалифицированных IT-специалистов.
Позитивный вариант также предполагает, что системным интеграторам и IT-дистрибьюторам удастся сохранить большую часть выручки, негативный же – что не удастся. При этом TAdviser считает, что российским фирмам, работающим в сфере информационной безопасности, не составит проблем даже нарастить свои доходы, поскольку отечественные сайты и сервисы после 24 февраля постоянно подвергаются различного рода атакам – как банальным DDoS, так и более изощренным. Среди ключевых факторов со знаком «минус» эксперты называют уход западных корпораций, санкционное давление, нежелание многих зарубежных компаний работать с российскими партнерами из-за репутационных рисков и рисков вторичных санкций, а также общую нестабильность экономической ситуации – как на внутреннем рынке, так и на мировом.
Директор по сервисам Softline Олег Тремзин солидарен со специалистами TAdviser и считает, что сейчас наблюдается реализация сценария, скорее подходящего под критерии негативного, поскольку во многих отраслях IT-рынка доля иностранных вендоров составляла больше половины. Быстро и качественно наладить импортозамещение в таких объемах просто невозможно, к тому же, многие бизнесы по-прежнему надеются на возвращение до конца года зарубежных партнеров. Впрочем, есть и эксперты, считающие более вероятным положительный сценарий – к ним относятся, в частности, представители «ИКС Холдинга» и «Марвел-Дистрибуции». По их мнению, позитивную роль должны сыграть улучшение взаимодействия IT-бизнеса и государства, а также рост сегментов отечественного ПО и решений для умного дома.