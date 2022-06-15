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[Zero] За пост начислено вознаграждение
В соцсетях высмеяли название бывшего Макдоналдса «Вкусно и точка» и сравнили его с «Жри, что дают»
Не понравился многим и логотип бренда
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Пару дней назад в Москве открылась часть бывших ресторанов «Макдоналдс» - уже под новым названием «Вкусно и точка». Пользователи социальных сетей и форумов сразу начали упражняться в остроумии – одни называли новый бренд «пассивно-агрессивным» и писали, что «Вкусно и точка» звучит почти как «Жри, что дают» и как будто лишает клиентов права самостоятельно оценить вкусовые качества блюд, другие же предлагали распространить подобный стиль выбора наименований и на другие российские компании и продукты. Например, новый «Москвич» предложили назвать «Едет и ладно», а ракету-носитель Роскосмоса «Летит, да и хрен с ней». А кто-то перефразировал известное высказывание президента России Владимира Путина: «Нравится – не нравится, ешь, моя красавица». «Есть в новом названии какая-то безальтернативность, как будто ты приходишь на выборы президента, а в бюллетене написано: Путин – и точка» – тонко подметил один из комментаторов.

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Не понравился многим россиянам и логотип сети – похожие сразу обнаружили у множества других компаний, включая португальского производителя кормов для скота Matosmix. Что же касается будущего «Вкусно и точка» – мнения потребителей и экспертов разделились. Одни считают, что если удастся сохранить большую часть поставщиков и персонала, рестораны не будут уступать оригинальным, другие же склоняются ко мнению, что если бы российские предприниматели могли создать сеть, превосходящую или хотя бы не уступающую по уровню конкурентоспособности «Макдоналдсу», то давно бы ее создали, а уровень качестве продукции и сервиса во «Вкусно и точка» со временем будет падать.

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#россия #вкусно - и точка #макдоналдс
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