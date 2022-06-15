реклама
После начала 24 февраля «специальной операции» на территории Украины, проблема нехватки в России IT-специалистов обозначилась особенно остро – несогласные с внешнеполитическими решениями государства высококвалифицированные работники уезжали из страны десятками тысяч. Власти страны признали проблему дефицита кадров и начали реализацию ряда мер, могущих поспособствовать если не полному ее решению, то хотя бы смягчению – здесь можно вспомнить, например, отсрочку от армии и льготную ипотеку для айтишников.
Еще одна мера – упрощенное получение вида на жительство (ВНЖ) для иностранных IT-специалистов. Закон о нем уже был принят в третьем чтении российской Госдумой, также было отменено требование об обязательном наличии патента. Распространяется «упрощенка» и на близких родственников работника – супругов, детей, супругов детей, бабушек, дедушек, внуков. Ранее иностранный гражданин был обязан сначала прожить в России год по разрешению на временное проживание, выдаваемому по квоте, теперь же айтишники смогут получить ВНЖ сразу, минуя этот шаг. Есть, впрочем, и важный нюанс – если специалист расторг договор со своим работодателем и в течение месяца не заключил с одной из аккредитованных фирм из списка Минцифры новый, его вид на жительство аннулируется – проще говоря, подвох здесь примерно такой же, как и в случае льготной ипотеки, только там он заключался в резком повышении процентной ставки.
По мнению экономистов и экспертов по рынку труда, закон вряд ли способен решить проблему дефицита в стране IT-специалистов, но какое-то положительное влияние, он, безусловно, окажет. Загвоздка заключается в том, что квалифицированные айтишники – это люди с высоким интеллектом и высоким же уровнем доходов, и далеко не все из них готовы жить и работать в стране, находящейся в экономической изоляции и под множеством санкций.