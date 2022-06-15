В первую очередь они различаются толщиной

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Компания Scythe анонсировала два новых 120-миллиметровых вентилятора – они получили названия Kaze Flex II 120 PWM и Kaze Flex II 120 PWM Slim. Оба решения могут использоваться в том числе для охлаждения CPU, что же касается отличий между ними – ключевым является толщина: у первой «вертушки» она составляет 26 мм, а у второй – всего 15 мм.

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У Kaze Flex II 120 PWM можно насчитать 11 лопастей, а базируется кулер на гидродинамическом подшипнике. Он предлагается в двух версиях – со скоростью 300-1500 и 300-2000 оборотов в минуту, при этом первую модификацию можно считать достаточно тихой (до 28,6 дБА), вторая же на максимальных или околомаксимальных оборотах значительно шумнее (до 36,2 дБА). Kaze Flex II 120 PWM Slim основан на подшипнике того же типа, но обладает всего 9 лопастями. Он может работать в диапазоне от 300 до 1800 оборотов в минуту с уровнем шума до 27,8 дБА, также стоит отметить, что оба кулера поддерживают автоматическую регулировку скоростных показателей при помощи ШИМ. Производитель сообщает о средней наработке на отказ в 120 000 часов, стоимость же новинок пока не сообщается. Скорее всего, она будет невысокой – «вертушки» не предполагают ни неординарных дизайнерских решений, ни изощренных технических.