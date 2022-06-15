Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Scythe представила вентиляторы Kaze Flex II 120 PWM и Kaze Flex II 120 PWM Slim
В первую очередь они различаются толщиной
анонсы и реклама
3060 Ti MSI Gaming за 60 с началом
3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3070 Ti за 80 тр в Регарде
-46% на MSI Ventus 3070 Ti

реклама

Компания Scythe анонсировала два новых 120-миллиметровых вентилятора – они получили названия Kaze Flex II 120 PWM и Kaze Flex II 120 PWM Slim. Оба решения могут использоваться в том числе для охлаждения CPU, что же касается отличий между ними – ключевым является толщина: у первой «вертушки» она составляет 26 мм, а у второй – всего 15 мм.

У Kaze Flex II 120 PWM можно насчитать 11 лопастей, а базируется кулер на гидродинамическом подшипнике. Он предлагается в двух версиях – со скоростью 300-1500 и 300-2000 оборотов в минуту, при этом первую модификацию можно считать достаточно тихой (до 28,6 дБА), вторая же на максимальных или околомаксимальных оборотах значительно шумнее (до 36,2 дБА). Kaze Flex II 120 PWM Slim основан на подшипнике того же типа, но обладает всего 9 лопастями. Он может работать в диапазоне от 300 до 1800 оборотов в минуту с уровнем шума до 27,8 дБА, также стоит отметить, что оба кулера поддерживают автоматическую регулировку скоростных показателей при помощи ШИМ. Производитель сообщает о средней наработке на отказ в 120 000 часов, стоимость же новинок пока не сообщается. Скорее всего, она будет невысокой – «вертушки» не предполагают ни неординарных дизайнерских решений, ни изощренных технических.
анонсы и реклама
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
-45000р на 6800XT ASUS
3080 Ti MSI Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#scythe #вентилятор #анонс
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Lenovo представила игровые ноутбуки Legion R7000P и R9000P на основе процессоров AMD
HTC может вернуться на рынок смартфонов с новой моделью Viveverse
Смартфон Poco F4 5G с чипом Snapdragon 870 будет стоить 459 долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг всё – российские фермеры распродают видеокарты, а GeForce RTX 3090 стоит всего 100 000р
47
Корпорация Boeing столкнулась с трудностями производства бортов 737 МАХ из-за санкций против России
32
Дефектная память Hynix на видеокартах RTX3060 Ti, продолжение истории.
22
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – флагманы NVIDIA и AMD со скидками до 50 000р
55
Санкции против РФ спровоцировали глобальный экономический, продовольственный и энергетический кризис
19
Магазины РФ скинули цены на видеокарты NVIDIA и AMD – Radeon RX 6750 XT потеряла 30% за месяц
15
Стала известна причина переноса выхода серии GeForce RTX 4000 – NVIDIA распродаёт накопленные запасы
17
GSC Game World отказалась от русской озвучки S.T.A.L.K.E.R. 2
66
Видеокарты NVIDIA возвращаются к рекомендованным ценам в РФ – GeForce RTX 3070 Ti стоит 70 000р
14
Геймерские процессоры Intel дешевеют в магазинах РФ – Core i5-12600K потерял 30% за несколько недель
5
Эфир обрушится ниже $1000, а Биткоин упадёт до $20 000 на фоне повышения ставки ФРС – JPMorgan
27
Биткоин подешевеет до 6000 долларов, а Эфир ждёт затяжная криптозима – эксперты РБК
20
На фоне обвала Эфира доходы майнеров резко снизились – окупаемость видеокарт выросла до 53 месяцев
11
Запуск серии видеокарт AMD Radeon 7000 может прийтись на период с конца октября до середины ноября
2
Цены на видеокарты в российских магазинах почти приблизились к рекомендованным
37
Часть базы данных клиентов «Яндекс.Практикум» утекла в свободный доступ – пострадали 300 000 человек
2
Новый владелец McDonald`s в РФ мог приобрести сеть ресторанов за 1 рубль
14
Samsung Galaxy Flip 3 согнули 418 500 раз, после чего смартфон сломался
1
В Германии представили корпус для ПК с огромными радиаторами на каждой боковой панели
6
Российские ритейлеры продолжают снижать цены на видеоадаптеры
16

Популярные статьи

Цены продолжают падать — собираем мощный ПК для игр в WQHD на Core i5-12400F и GeForce RTX 3070
22
Зачем майнить криптовалюту, если ее можно купить на просадке курса, сравниваем майнинг и трейдинг
21
Майнеры сливают жёсткие диски после Chia Coin под видом новых – как не попасть на удочку мошенникам
24
5 причин не ждать новые видеокарты GeForce RTX 4000, а остановиться на GeForce RTX 3000
59
Тест прижимной пластины Thermalright LGA17XX-BCF - исправляем косяки Intel
84
О кино: «Рембо» ушел в отставку, «Нико» мигрировал в Россию - кто будет спасать мир
57
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
2
Что выгоднее: купить криптовалюту на 1 000 000р или собрать ферму из видеокарт GeForce RTX 3080 Ti
17
Обзор бюджетного процессорного кулера ID Cooling SE-214-XT
18

Сейчас обсуждают

Оксана Носова
18:39
Риск применения ядерного оружия достиг высочайшего уровня
Оксана Носова
18:39
В Германии представили корпус для ПК с огромными радиаторами на каждой боковой панели
Оксана Носова
18:39
HighPoint выпустила новую серию RAID-контроллеров для подключения до 16 SSD по 8 ТБ
oleg67oleg
18:36
проще хохлу дилдо ко лбу приколхозить ...
Тест прижимной пластины Thermalright LGA17XX-BCF - исправляем косяки Intel
Оксана Носова
18:36
Xiaomi Smart Band 7 будет стоить в Европе от 50 евро
Пшемислав Бженчишчикевич
18:36
Заглот иди нaxyй
Цены на видеокарты в магазинах РФ вернулись к рекомендованным – GeForce RTX 3050 стоит 28 000р
Оксана Носова
18:35
Xiaomi Smart Band 7 будет стоить в Европе от 50 евро
CTyDeHT
18:32
а что пишет в gpu-z ? какая частота
Дефектная память Hynix на видеокартах RTX3060 Ti, продолжение истории.
CTyDeHT
18:32
в начале 21 года, 3060TI была незначительно дешевле или равна 3070, кроме уж совсем топа
Дефектная память Hynix на видеокартах RTX3060 Ti, продолжение истории.
Ел Гречко
18:31
Ну да, купить на излёте жизненного цикла лишь чуть-чуть дороже рекомендованной на момент старта линейки - это "не оверпрайс"
5 причин не ждать новые видеокарты GeForce RTX 4000, а остановиться на GeForce RTX 3000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем