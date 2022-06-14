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Эксперты сервиса мониторинга теневого сегмента интернета DLBI сообщили, что в общем доступе найдена часть базы данных клиентов сервиса «Яндекс.Практикум» - в ней содержится информация примерно о трехстах тысячах человек. По мнению специалистов, в настоящий момент злоумышленниками выложена лишь часть слитой базы – она помечена словом «part». В утечке содержатся Яндекс ID, никнеймы, ФИО, email и номера мобильных телефонов.
Отметим, что это далеко не первый пример безответственного отношения со стороны «Яндекса» к своим клиентам – ранее по интернету разлетелись данные сотен тысяч курьеров и миллионов пользователей сервиса доставки «Яндекс.Еда». После того, как московский суд назначил за один из этих сливов смехотворный штраф в 60 тысяч рублей, недовольные пользователи при поддержке организаций «Роскомсвобода» и «Сетевые свободы» подали к фирме коллективный иск, требуя выплатить каждому пострадавшему 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. И этих граждан можно понять – их персональные и другие чувствительные данные теперь может получить любой желающий, включая мошенников и квартирных воров. Тем временем Минцифры, Госдума и Роскомнадзор обсуждают ужесточение наказаний за утечки персональных данных и незаконную торговлю ими – вплоть до уголовной статьи и лишения свободы.