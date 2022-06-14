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Компания Lenovo открыла первый в Европе завод – он расположен в Венгрии
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Китайская корпорация Lenovo открыла свой первый в Европе завод общей площадью около 50 000 квадратных метров. Он расположен в Венгрии, в городе Иллё – в трех корпусах будет производиться оборудование для центров обработки данных, а также современные рабочие станции. Компания сообщает, что на предприятии со старта будет трудиться более 1000 человек, а производственные мощности фабрики таковы, что при необходимости она может выпускать свыше 1000 серверных систем и около 4000 рабочих станций в сутки.

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Часть требуемой электроэнергии завод получает «зеленым» методом – от солнечных панелей. Представители Lenovo подчеркивают, что корпорация стремится уменьшить углеродный след от своей работы. Что же касается непосредственно нового предприятия – сообщается, что его запуск позволит существенно сократить финансовые затраты на логистику в соответствующем регионе, а также станет важной точкой на пути компании к увеличению своего присутствия на глобальном рынке. При этом Lenovo не сообщает, почему была выбрана именно Венгрия, но экономисты и эксперты по рынку труда полагают, что такое расположение завода позволяет снизить расходы на заработную плату – ее средний и медианный показатели в этой стране ощутимо ниже, чем во многих других странах Евросоюза, например, в Германии, Франции или Испании.

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