Сама TSMC не раскрывает подробные данные о процентном соотношении заказов

Как пишет китайское издание China Times, компания AMD в 2023 году с высокой долей вероятности вернется в топ-3 клиентов тайваньского производителя полупроводников TSMC по объему заказов. Сама TSMC нечасто делится подробностями о своих заказчиках, но журналисты предполагают, что на первом месте среди ее партнеров располагается корпорация Apple. В каком порядке следуют другие крупные заказчики – догадаться сложнее, но известно, что среди них имеются такие известные бренды, как NVIDIA, Qualcomm и MediaTek. Прогнозируется и рост доли заказов мощностей TSMC от компании Intel – ее гендиректор Пэт Гелсингер подтверждал, что некие CPU как минимум одного из поколений, следующих после Meteor Lake, будут производиться на предприятиях тайваньской фирмы.

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По информации China Times, AMD увеличила объем заказанных мощностей для производства CPU Ryzen 7000 на основе микроархитектуры Zen 4, а также GPU RDNA 3, а значит, почти наверняка станет в 2023 году главным клиентом TSMC среди интересующихся 5-нанометровым техпроцессом. AMD планирует выпустить значительное число новых процессоров и видеокарт, а также с момента релиза обеспечить рынок более серьезными их партиями, чем в случае предыдущих линеек, а значит, прогнозы издания имеют все шансы сбыться.