Криптозима уже стучится в двери

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Судя по динамике курсов криптовалют, 13 июня может стать для криптоинвесторов очередным «черным понедельником» – самые известные в мире коины, Bitcoin и Ethereum, продолжают падение. Так, «Эфир» всего за несколько часов потерял около 300 долларов стоимости, упав с $1480 менее, чем до $1200, и на момент написания данной новости торгуется за 1186 долларов.

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Наступление криптозимы экономисты, эксперты по криптовалютам и опытные трейдеры предрекали давно – с усилением геополитических и экономических рисков участники рынка склонны переводить свои средства из высокорисковых активов, таких, как криптовалюты, а также акции стартапов, включая «единорогов» и IT-компаний, в низкорисковые – например, ценные бумаги фирм, занимающихся производством продовольственной продукции. Негативно влияет на криптовалюты и ускорившаяся инфляция в США – сочетание этих и других факторов может в ближайшие часы, дни или недели вызвать на крипторынке настоящую панику, после чего он сложится по принципу домину. Впрочем, большинство инвесторов не настолько пессимистичны и считают, что падение рынка продолжится, но большинству крупнейших криптовалют ничего не грозит – по достижении Биткоином и Эфириумом тех или иных психологических отметок люди снова начнут их скупать. А вот некоторые другие проекты могут и не выдержать – здесь стоит вспомнить недавнюю историю с крахом алгоритмического стейблкоина Terra/Luna.