В сети появились ее предварительные характеристики

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В интернете появились предварительные спецификации будущей видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4050 – неизвестно, насколько они будут соответствовать действительности, но вполне вероятно, что большей частью будут. Напомним, что до конца года ожидается релиз только старших видеокарт – RTX 4090, 4080 и 4070, а решения среднего и начально-среднего игрового сегмента, включая RTX 4050, предположительно, будут представлены в первой половине 2023 года.

Если верить инсайдерам, по производительности RTX 4050 окажется ближе к RTX 3060 Ti, чем к RTX 3060, а ее рекомендованная цена составит примерно 250 долларов США. С учетом того, что многие графические ускорители в США, Европе и Китае сейчас действительно можно приобрести по рекомендованным ценам или на 3-10% дороже, при сохранении текущей ситуации у многих геймеров появится хорошая возможность для апгрейда своих ПК.

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Как сообщается, в RTX 4050 могут использоваться два разных чипа – AD106 и AD107, а, чтобы привести их к общему знаменателю (к 3072 CUDA-ядрам) у старшего отключат часть блоков. Значительно увеличится емкость кэш-памяти первого и второго уровня, что же касается общего объема видеопамяти – карточка получит 8 ГБ. Частоты GPU и видеопамяти пока неизвестны, а ширина шины составит 128 бит, предполагаемый же показатель TDP будущей новинки равен 150 Вт. Помимо этого, как и остальные модели поколения Ada Lovelace, RTX 4050 получит обновленные тензорные ядра и усовершенствованный блок трассировки лучей.